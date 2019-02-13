Алексей Кравцов: "СКР всегда уделял максимальное внимание вопросу антидопинга, ситуация с мельдинонием была вопиющей"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что организация всегда уделяла особое внимание вопросам антидопингового обеспечения. Весной 2016 года ряд конькобежцев, включая Павла Кулижникова, были отстранены от соревнований из-за положительных проб на мельдоний. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) снял со спортсменов временное отстранение.

- В нашей федерации вопрос антидопингового обеспечения, осведомления всех спортсменов сборной всегда являлся одним из важнейших, мы всегда уделяли этому максимальное внимание. Пресловутая ситуация с мельдонием была для нас вопиющей, потому что у нас знали все заранее о мельдонии.

ISU всегда относился к нам сдержанно и спокойно, несмотря на все прецеденты, потому что все знали, что в нашем виде спорта допинга нет. Даже те незначительные случаи касались препаратов, которые люди принимали при заболеваниях, а не для улучшения своих показателей.