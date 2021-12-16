Сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии
17:46
Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии, сообщает ТАСС. Он выступал в дисциплине «гигантский слалом».
Победил Штефан Баумейстер из Германии. Замкнул тройку Эдвин Коратти из Италии.
Остальные российские спортсмены — Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Денис Сарсембаев, Всеволод Мартынов и Владимир Пнев вылетели на стадии 1/8 финала.
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