Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии, сообщает ТАСС. Он выступал в дисциплине «гигантский слалом».

Победил Штефан Баумейстер из Германии. Замкнул тройку Эдвин Коратти из Италии.

Остальные российские спортсмены — Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Денис Сарсембаев, Всеволод Мартынов и Владимир Пнев вылетели на стадии 1/8 финала.