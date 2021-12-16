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Сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии

17:46
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Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в Италии, сообщает ТАСС. Он выступал в дисциплине «гигантский слалом».

Победил Штефан Баумейстер из Германии. Замкнул тройку Эдвин Коратти из Италии.

Остальные российские спортсмены — Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Денис Сарсембаев, Всеволод Мартынов и Владимир Пнев вылетели на стадии 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13220383

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Екатерина Савостина все материалы автора
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