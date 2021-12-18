Российские спортсмены не попали в медали в борд-кроссе на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии
16:36
На этапе Кубка мира в итальянском местечке Червиния по сноуборду прошли соревнования в дисциплине борд-кросс. Российские спортсмены не смогли побороться за медали.
Сноуборд
Червиния (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Борд-кросс
Финал
1. Якоб Душек (Австрия)
2. Элиот Гронден (Канада)
3. Лукас Эгибар (Испания)
4. Кэмирон Болтон (Австрия)
5. Алессандро Хеммерле (Австрия)
6. Лукас Пахнер (Австрия)
36. Андрей Анисимов (Россия)
40. Даниил Донских (Россия)
Женщины
Борд-кросс
Финал
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Фэй Гулини (США)
3. Белла Брокхофф (Австралия)
4. Линдси Джакобеллис (США)
5. Хло Трапеш (Франция)
6. Мэган Тирни (США)
10. Александра Паршина (Россия)
14. Кристина Пауль (Россия)
18. Юлия Лаптева (Россия)
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