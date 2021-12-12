Проммеггер победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Магнитогорске, россияне не попали в топ-3

Австрийский сноубордист Андреас Проммеггер победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Магнитогорске.

Второе место занял кореец Ли Сан Хо, на третьей строчке — Арвид Аунер из Австрии.

Россияне Дмитрий Логинов и Вик Уайлд не смогли попасть в топ-3 по итогам соревнований.

Сноуборд

Магнитогорск (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

Финал

1. Андреас Проммеггер (Австрия)

2. Ли Сан Хо (Корея)

3. Арвид Аунер (Австрия)

4. Фабиан Обманн (Австрия)

5. Роланд Фишналлер (Италия)

5. Аарон Марк (Италия)

5. Дмитрий Логинов (Россия)

5. Радослав Янков (Болгария)

9. Вик Уайлд (Россия)