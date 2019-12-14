Слуев занял третье место в параллельном слаломе в Италии. Россиянин опередил соперника на 3 сотых секунды

Россиянин Игорь Слуев занял третье место в параллельном гигантском ? слаломе на этапе Кубка мира в Италии.

Слуев не смог финишировать в полуфинале, а в малом финале он опередил австрийца Лукаса Матиса на 0,03 секунды.

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Кубок мира

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Роланд Фишналлер (Италия)

2. Ли Сан Хо (Корея)

3. Игорь Слуев (Россия)

4. Лукас Матис (Австрия)

Дмитрий Логинов выбыл в 1/8 финала.

Женщины. Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Зелина Йорг (Германия)

3. Клаудиа Риглер (Австрия)

4. Цзан Жусинь (Китай)

Наталья Соболева выбыла в 1/8 финала.