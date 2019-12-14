Слуев занял третье место в параллельном слаломе в Италии. Россиянин опередил соперника на 3 сотых секунды
22:17
Россиянин Игорь Слуев занял третье место в параллельном гигантском ? слаломе на этапе Кубка мира в Италии.
Слуев не смог финишировать в полуфинале, а в малом финале он опередил австрийца Лукаса Матиса на 0,03 секунды.
Кортина-д`Ампеццо (Италия)
Кубок мира
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Роланд Фишналлер (Италия)
2. Ли Сан Хо (Корея)
3. Игорь Слуев (Россия)
4. Лукас Матис (Австрия)
Дмитрий Логинов выбыл в 1/8 финала.
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Рамона Хофмайстер (Германия)
2. Зелина Йорг (Германия)
3. Клаудиа Риглер (Австрия)
4. Цзан Жусинь (Китай)
Наталья Соболева выбыла в 1/8 финала.
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