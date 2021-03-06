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Россиянка Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Словении

17:11

На этапе кубка мира по сноуборду в Словении прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе среди женщин. Россиянка Софья Надыршина заняла второе место. Победу одержала представительница Германии Рамона Хофмайстер.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Софья Надыршина (Россия)

3. Джулия Цогг (Швейцария)

4. Клаудиа Риглер (Австрия)

Милена Быкова выбыла в четвертьфинале.

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