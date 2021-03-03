Красноярск лишился права провести чемпионат мира по сноуборду и фристайлу

Красноярск не сможет провести чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году, сообщает 3 марта официальный сайт FIS. Такое решение было принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу санкций в отношении российского спорта.

Как указано на сайте FIS, из-за решения CAS по спору между ВАДА и РУСАДА Россия не может принимать чемпионаты мира до 2025 года включительно. В связи с этим Красноярск потерял право провести турнир.

Единственным кандидатом на проведение чемпионата мира вместо Красноярска является Энгадин (Швейцария). В связи с этим процедура выборов проводиться не будет, но место проведения чемпионата мира должно быть утверждено советом FIS.