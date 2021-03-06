Россиянин Соболев показал второй результат в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Словении

На этапе кубка мира по сноуборду в Словении прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе среди мужчин. Россиянин Андрей Соболев занял второе место.

Лучше всех выступил словенец Жан Кошир.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Жан Кошир (Словения)

2. Андрей Соболев (Россия)

3. Оскар Квятковски (Польша)

4. Эдвин Коратти (Италия)