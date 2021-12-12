Россиянка Курочкина заняла третье место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Магнитогорске

Российская сноубордистка Анастасия Курочкина заняла третье место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Магнитогорске.

Победителем соревнований стала Джулия Цогг из Швейцарии, на второй строчке — Цубаки Мики из Японии.

Еще одна представительница России Наталья Соболева заняла 9-е место.

Сноуборд

Магнитогорск (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

Финал

1. Джулия Цогг (Швейцария)

2. Цубаки Мики (Япония)

3. Анастасия Курочкина (Россия)

4. Рамона Хофмайстер (Германия)

5. Даниэла Ульбинг (Австрия)

5. Юлия Дуймовиц (Австрия)

5. Ладина Йенни (Швейцария)

5. Патриция Куммер (Швейцария)

9. Наталья Соболева (Россия)