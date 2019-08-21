Ледечка получила высшую спортивную награду Чехии

Чешская горнолыжница и сноубордистка Эстер Ледецка стала лауреатом премии Иржи Станислава Гут-Ярковского, сообщает Inside the Games. Премия названа в честь одного из основателей МОК и является высшей спортивной наградой Чехии.

Ледечка на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала золото в горных лыжах в супергиганте, а также в сноуборде в параллельном гигантском слаломе. Она стала третьей в истории спортсменкой, взявшей золото в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде. До нее это удавалось только норвежцам Торлейфу Хаугу в 1924 году и Йохану Гроттумсбратену 4 года спустя. Оба брали золотые медали в лыжных гонках и двоеборье.

Помимо Ледечки, на награду по итогам 2018 года претендовали биатлонисты Михал Крчмар и Вероника Виткова, конькобежки Мартина Сабликова и Каролина Ербанова, сноубордистка Ева Замкова, хоккеист Давид Пастрняк, теннисистка Петра Квитова, легкоатлетка (марафон) Ева Врабцова-Нивлтова и чемпион мира по аэробатике Мартин Шонка.