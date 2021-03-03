Путин поздравил сноубордиста Логинова с золотом чемпионата мира

Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с золотом в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения).

«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками Вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности Вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает Вам добиваться блестящих результатов. Желаю дальнейших успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

1 марта Логинов выиграл соревнования по параллельному гигантскому слалому на мировом первенстве. Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер, третью строчку занял еще один представитель России Андрей Соболев.