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Путин поздравил сноубордиста Логинова с золотом чемпионата мира

11:34
Дмитрий Логинов. Фото Reuters
Дмитрий Логинов. Фото Reuters
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Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с золотом в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения).

«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками Вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности Вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает Вам добиваться блестящих результатов. Желаю дальнейших успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

1 марта Логинов выиграл соревнования по параллельному гигантскому слалому на мировом первенстве. Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер, третью строчку занял еще один представитель России Андрей Соболев.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/65088

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