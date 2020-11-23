Чемпионат России по сноуборду отменен из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду 2020 года отменен из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, информирует сайт Федерации сноуборда России (ФСР).

— Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить. Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность, — отметил президент ФСР Денис Тихомиров.

Чемпионат России в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант должен был пройти с 22 по 26 декабря в Миассе (Челябинская область). Чемпионат России по сноуборд-кроссу был запланирован с 23 по 26 декабря в Таштаголе (Кемеровская область).