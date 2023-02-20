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Лыжница Карлссон недавно падала в обморок на трассе, а теперь готова к золоту чемпионата мира

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Врачи оказывают помощь Фриде Карлссон после гонки.
Фото Global Look Press
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Фрида поправила пошатнувшееся здоровье и настроена побеждать на ЧМ в Планице.

На стартующем 22 февраля чемпионате мира по лыжным видам спорта в Поклюке явным фаворитом у лыжников-мужчин будет норвежец Йоханнес Клебо, который способен собрать богатый золотой урожай в отсутствие Александра Большунова. У женщин ситуация более неопределенная, но мало кто удивится, если главной героиней ЧМ-2023 станет 23-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон. Правда, в январе Карлссон напугала всех на «Тур де Ски» — на финише многодневки она рухнула без сознания, ее унесли на носилках и долго приводили в чувство врачи.

Пиррова победа на «Тур де Ски»

Действительно, чуть более месяца назад Карлссон напугала всех. Знаменитый финальный этап «Тур де Ски» в гору она завершала в ужасном состоянии, буквально доползя до финиша на 15-м месте. Да, общей победе Фриды благодаря гигантскому запасу это не помешало, но на состоянии здоровья отразилось серьезно. Карлссон упала без чувств, над ней довольно долго колдовали врачи в медицинском тенте. Выйти на награждение после обморока она так и не смогла.

Правда, через некоторое время шведка пришла в сознание и даже пыталась шутить. Заявив, что в чувство ее привел черничный суп. При этом Фрида признала очевидное — профессиональный спорт негативно сказывается на здоровье, он отнюдь не полезен. А ее мама отреагировала на происшествие с дочерью куда более эмоционально. «Это просто ужасно. Вы можете задать себе вопрос — а стоило ли оно того? К черту эту победу! Важно то, когда она поправится», — привел слова Мии Карлссон Aftonbladet.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press

Действительно, после той, можно сказать, пирровой победы на «Тур де Ски» шведская лыжница на несколько недель пропала с радаров. В январе она больше не соревновалась, пропустив пару этапов Кубка мира. Могло показаться, что сезон для Карлссон вообще завершен по состоянию здоровья. Но она вернулась на трассы в начале февраля в итальянском Тоблахе. Пусть и не триумфально, заняв только 11-е место в гонке на 10 км свободным стилем. Победительнице той гонки соотечественнице Эббе Андерссон она уступила почти минуту.

Но главное, что происшествие в Италии все же обошлось без фатальных последствий для здоровья — Карлссон вновь получила возможность заниматься лыжными гонками на профессиональном уровне. И еще может оправдать многочисленные авансы, которые специалисты раздавали ей в последние несколько сезонов. Ведь именно Карлссон многие считали и до сих пор продолжают считать самой вероятной новой лыжной королевой — наследницей норвежки Терезы Йохауг, завершившей карьеру по окончании прошлого сезона.

Врачи оказывают помощь Фриде Карлссон после гонки. Фото Global Look Press
Врачи оказывают помощь Фриде Карлссон после гонки.
Фото Global Look Press

Экс-вундеркинд

Что ж, Карлссон действительно начала карьеру так, как в женских лыжах прежде не удавалось никому. В 18 лет она впервые стала чемпионкой мира среди юниоров, а в 19 произвела фурор на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде. Юная шведка не просто стала самой юной чемпионкой мира в истории лыжных гонок, она собрала на ЧМ полный комплект наград — золото в эстафете, серебро на дистанции 10 км классическим стилем и бронзу на 30 классическим стилем.

Затем подвиги Карлссон продолжились. В марте 2020 года 20-летняя Фрида впервые выиграла гонку Кубка мира, причем первенствовала на знаменитой тридцатке классикой в Холменколлене. Затем последовали и другие яркие победы. На чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе шведская лыжница ограничилась двумя серебряными медалями (оба раза позади Йохауг) и бронзой, а на Олимпиаде-2022 в Пекине и вовсе стала только лишь бронзовым призером в эстафете. Фрида, как и положено совсем юной лыжнице, была нестабильна — чередуя блестящие выступления с провалами. Да и сдержанным поведением на трассе не отличалась — в прошлом году на «Тур де Ски» в спринте она подрезала Джессику Диггинс, получила трехминутный штраф и снялась с многодневки. Но на нынешнем «Тур де Ски» она действительно выглядела на лыжне очень уверенно. Вплоть до финальной горы и потери сознания...

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press

«После Тура я не понимала — то ли очень устала и измоталась, то ли заболела. Вскоре выяснилось, что я все же заболела. Конечно, это был невеселый период. Мое тело предпочитало не тренироваться, а валяться на диване. Но теперь уже все прекрасно. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше, близка к оптимальной форме... Так что у меня хорошее предчувствие по поводу предстоящего чемпионата мира!» — сообщила Карлссон Goteborg-Posten. Что ж, возможно, именно в Поклюке Фрида возродится как птица-феникс после дикого стресса для организма на Туре и станет-таки главной звездой мировых женских лыж.

Сборная Швеции по лыжным гонкам
Фрида Карлссон
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