Лыжница Карлссон недавно падала в обморок на трассе, а теперь готова к золоту чемпионата мира

Фрида поправила пошатнувшееся здоровье и настроена побеждать на ЧМ в Планице.

На стартующем 22 февраля чемпионате мира по лыжным видам спорта в Поклюке явным фаворитом у лыжников-мужчин будет норвежец Йоханнес Клебо, который способен собрать богатый золотой урожай в отсутствие Александра Большунова. У женщин ситуация более неопределенная, но мало кто удивится, если главной героиней ЧМ-2023 станет 23-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон. Правда, в январе Карлссон напугала всех на «Тур де Ски» — на финише многодневки она рухнула без сознания, ее унесли на носилках и долго приводили в чувство врачи.

Пиррова победа на «Тур де Ски»

Действительно, чуть более месяца назад Карлссон напугала всех. Знаменитый финальный этап «Тур де Ски» в гору она завершала в ужасном состоянии, буквально доползя до финиша на 15-м месте. Да, общей победе Фриды благодаря гигантскому запасу это не помешало, но на состоянии здоровья отразилось серьезно. Карлссон упала без чувств, над ней довольно долго колдовали врачи в медицинском тенте. Выйти на награждение после обморока она так и не смогла.

Правда, через некоторое время шведка пришла в сознание и даже пыталась шутить. Заявив, что в чувство ее привел черничный суп. При этом Фрида признала очевидное — профессиональный спорт негативно сказывается на здоровье, он отнюдь не полезен. А ее мама отреагировала на происшествие с дочерью куда более эмоционально. «Это просто ужасно. Вы можете задать себе вопрос — а стоило ли оно того? К черту эту победу! Важно то, когда она поправится», — привел слова Мии Карлссон Aftonbladet.

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

Действительно, после той, можно сказать, пирровой победы на «Тур де Ски» шведская лыжница на несколько недель пропала с радаров. В январе она больше не соревновалась, пропустив пару этапов Кубка мира. Могло показаться, что сезон для Карлссон вообще завершен по состоянию здоровья. Но она вернулась на трассы в начале февраля в итальянском Тоблахе. Пусть и не триумфально, заняв только 11-е место в гонке на 10 км свободным стилем. Победительнице той гонки соотечественнице Эббе Андерссон она уступила почти минуту.

Но главное, что происшествие в Италии все же обошлось без фатальных последствий для здоровья — Карлссон вновь получила возможность заниматься лыжными гонками на профессиональном уровне. И еще может оправдать многочисленные авансы, которые специалисты раздавали ей в последние несколько сезонов. Ведь именно Карлссон многие считали и до сих пор продолжают считать самой вероятной новой лыжной королевой — наследницей норвежки Терезы Йохауг, завершившей карьеру по окончании прошлого сезона.

Врачи оказывают помощь Фриде Карлссон после гонки. Фото Global Look Press

Экс-вундеркинд

Что ж, Карлссон действительно начала карьеру так, как в женских лыжах прежде не удавалось никому. В 18 лет она впервые стала чемпионкой мира среди юниоров, а в 19 произвела фурор на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде. Юная шведка не просто стала самой юной чемпионкой мира в истории лыжных гонок, она собрала на ЧМ полный комплект наград — золото в эстафете, серебро на дистанции 10 км классическим стилем и бронзу на 30 классическим стилем.

Затем подвиги Карлссон продолжились. В марте 2020 года 20-летняя Фрида впервые выиграла гонку Кубка мира, причем первенствовала на знаменитой тридцатке классикой в Холменколлене. Затем последовали и другие яркие победы. На чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе шведская лыжница ограничилась двумя серебряными медалями (оба раза позади Йохауг) и бронзой, а на Олимпиаде-2022 в Пекине и вовсе стала только лишь бронзовым призером в эстафете. Фрида, как и положено совсем юной лыжнице, была нестабильна — чередуя блестящие выступления с провалами. Да и сдержанным поведением на трассе не отличалась — в прошлом году на «Тур де Ски» в спринте она подрезала Джессику Диггинс, получила трехминутный штраф и снялась с многодневки. Но на нынешнем «Тур де Ски» она действительно выглядела на лыжне очень уверенно. Вплоть до финальной горы и потери сознания...

Фрида Карлссон. Фото Global Look Press

«После Тура я не понимала — то ли очень устала и измоталась, то ли заболела. Вскоре выяснилось, что я все же заболела. Конечно, это был невеселый период. Мое тело предпочитало не тренироваться, а валяться на диване. Но теперь уже все прекрасно. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше, близка к оптимальной форме... Так что у меня хорошее предчувствие по поводу предстоящего чемпионата мира!» — сообщила Карлссон Goteborg-Posten. Что ж, возможно, именно в Поклюке Фрида возродится как птица-феникс после дикого стресса для организма на Туре и станет-таки главной звездой мировых женских лыж.