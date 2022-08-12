Чемпионка мира среди юниоров погибла под колесами грузовика. Водитель не признает своей вины

Трагический инцидент с 19-летней словенской лыжницей Ханой Мази Ямник в норвежском тоннеле.

Лыжное сообщество шокировано смертью словенской лыжницы Ханы Мази Ямник, которая была сбита грузовиком во время тренировки на роллерах неподалеку от города Саннес на юге Норвегии. 19-летняя девушка готовилась к своему первому сезону во взрослом спорте, и на прошлой неделе участвовала в спортивном фестивале «Блинк». На него сборную Словении привез норвежский тренер этой команды — олимпийский чемпион Ола Виген Хаттестад. Год назад Ямник выиграла гонку на 10 км свободным стилем на лыжероллерном чемпионате мира среди юниоров. Водитель грузовика своей вины не признает, заявляя, что это была трагическая случайность.

Взяты анализы крови на алкоголь и наркотики

Авария произошла в четверг утром в небольшом тоннеле на окружной дороге 523 рядом с фьордом Люсе. После столкновения девушка с тяжелыми травмами была доставлена на машине скорой помощи в университетскую больницу Ставангера, но врачам не удалось спасти пострадавшую. Водитель грузовика задержан, у него взяты анализы крови на алкоголь и наркотики. Однако шофер не признает обвинений в халатном вождении. «Он очень тяжело переживает случившееся и постоянно думает о девушке, которая потеряла свою жизнь, а также о тех, кто остался в живых и о ком он должен заботиться дальше», — заявил адвокат обвиняемого. По его словам, в ДТП участвовал еще один автомобиль, который закрывал обзор спортсменке. Водитель этой машины найден, и с ним тоже работает полиция.

В любом случае очевидно, что глобальной причиной случившегося стала одиночная тренировка спортсменки на дороге общего пользования, которая не предназначена для подобных занятий. Тем не менее, все норвежские СМИ и соцсети заполнены словами соболезнований в адрес словенской команды и близких Ханы Мази. Высказались даже такие суперзвезды лыжных гонок как Петтер Нортуг и Тереза Йохауг. С партнерами Ямник по сборной Словении, которые после фестиваля «Блинк» также остались в Норвегии, работают психологи. «Хана, ты навсегда останется в нашей памяти. Нам будет тебя очень не хватать», — говорится в официальном заявлении Словенской лыжной федерации.

Ямник не была суперзвездой, но подавала определенные надежды. Ее лучшим результатом в лыжных гонках было 12-й место в забеге на 5 км на юниорском чемпионате мира 2021 года в финском Вукатти. Кроме того, она принимала участие в ЮЧМ-2022 в норвежской Лигне. Во взрослую сборную Словении Хана была вызвана в том числе с прицелом на домашний чемпионат мира, который пройдет в феврале будущего года в Планице. «У меня защемило сердце, когда я узнал, что случилось и вспомнила, сколько сама провела тренировок на дорогах общего пользования, — поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг. — Происшедшее — невероятная трагедия. Сочувствую товарищам Ханы по команде, ее тренерам и сервисерам, а также семье и всем, кто ее окружал».

Тревожная тенденция

К сожалению, трагические инциденты со спортсменами во время тренировок на обычных дорогах происходят буквально десятками. Специальных трасс для занятий катастрофически не хватает, и атлетам приходится рисковать жизнью по соседству с несущимся по своими делам машинами. Ну и, разумеется, иногда имеют место беспечность и лихачество. Попадают под колеса люди и на роллерах, и на велосипедах, и просто во время пробежки. Так осенью прошлого году грузовик во время утреннего кросса насмерть сбил на обочине в Хабаровске призера юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслана Захарова. В момент трагедии шел дождь, а пострадавший двигался по попутной полосе и просто не видел грузовик за спиной.

В 2017 году был насмерть сбит машиной в Сочи член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев, ехавший на велосипеде на тренировку. Водитель автомобиля хотел перестроиться на большой скорости, но не справился с управлением и снес велосипедиста, после чего сам впечатался в металлический отбойник. Шофер остался жив и даже вызвал «скорую», но 32-летний спортсмен скончался в больнице. В прошлом году бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в ДТП в Бельгии перед стартом чемпионата мира по велоспорту. Во время велотренировки 37-летний ветеран-комментатор был сбит автомобилем и скончался от полученных травм. И таких инцидентов в разных странах, увы, регистрируется огромное количество.

Впрочем, трагедии с лыжниками на дорогах происходят не только во время тренировок. В январе этого года в ДТП погиб известный казахстанский спортсмен Николай Чеботько. Он ехал на машине с рыбалки и, не справился с управлением на трассе Кокшетау — Бурабай. Автомобиль врезался в дерево, и Чеботько скончался на месте. В 2019 году в Литве разбились российские лыжники Олег Старков, Александр Ерофеев и Кирилл Юнисов, ехавшие в качестве болельщиков на чемпионат мира в Австрию и в качестве участников — на марафон серии Euroloppet. Автомобиль, в котором находились спортсмены, совершил в лобовое столкновение с грузовиком. Ну, и самая известная трагедия произошла в 2008 году, когда пьяный подонок за рулем сбил насмерть во Владимире шедшего по обочине олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.