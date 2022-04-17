«Врачи были бессильны и констатировали смерть». Авачинский марафон второй год подряд уносит жизни лыжников-любителей

Чиновнику из Татарстана стало плохо на 40-м километре экстремального старта на Камчатке, и он умер, несмотря на помощь спасателей.

Один из самых известных массовых лыжных стартов в России — Авачинский марафон на Камчатке — завершился победами Ильи Курбатова и Анастасии Кулешовой, успех которых сильно омрачила новая трагедия с участником забега на 60 км свободным стилем. Примерно на 40-м километре дистанции стало плохо 61-летнему спортсмену-любителю из Татарстана. Несмотря на старания спасателей, жизнь мужчине спасти не удалось. Это уже вторая смерть на Авачинском марафоне за последние два года. Прошлогодние соревнования также привели к смерти 60-летнего любителя — у него прямо во время выступления оторвался тромб в кровеносном сосуде — и медики, как и на сей раз, оказались бессильны.

Один из самых спортивных чиновников

Как сообщили «СЭ» в администрации Набережных Челнов, погибшим оказался глава Центрального района города Искандар Галимов. Он был одним из самых спортивных местных чиновников. Регулярно бегал, участвовал в соревнованиях, имел первый разряд по лыжным гонкам. 28 февраля Галимов занял третье место в своей возрастной группе в забеге на 20 км на Камском марафоне. Администрацию Центрального района города Набережные Челны он возглавлял с 2012 года. Ранее работал учителем физики в школе. На Камчатку на марафон чиновник поехал в отпуск вместе с другим любителем лыжных гонок — своим земляком и ровесником.

В заявлении правительства Камчатского края о трагическом инциденте на Авачинском марафоне говорится следующее: «Перед стартом на Камчатке утром 17 апреля организаторы проверили у мужчины документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался. Спортсмен прошел примерно 40 км трассы Авачинского марафона, когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны чем-то помочь и констатировали смерть. Сейчас экспертам предстоит установить причины смерти мужчины».

Как рассказали организаторы марафона, справку Галимову выдал врач одной из городских поликлиник Набережных Челнов. «Действительна по состоянию здоровья, может участвовать в лыжных марафонах», — написано в документе. Ожидается, что тело чиновника доставят в родной город 20 апреля. Информация о дате, месте и времени прощания с ним будет озвучена позднее.

Один момент — щелк, и свет потух

Авачинский марафон является этапом престижной серии Russialoppet и обычно собирает сотни профессиональных спортсменов и лыжников-любителей. Впервые он был проведен в 1984 году, но уже в 1987-м из-за отсутствия финансирования был приостановлен до 1994 года. Экстремальные старты возобновились благодаря усилиям клуба «Авачинская лыжня», созданного ветеранами лыжных гонок и биатлона. Забеги проводятся на двух дистанциях — 60 км и 30 км у подножия действующего вулкана Авачинская сопка (высота 2 740 м). Трасса проложена в живописных местах среди карликовых берез, так что многие приезжают сюда не только ради снежного покрова во второй половине апреля, но и ради прекрасных видов.

В прошлом году женский забег на Авачинском марафоне выиграла биатлонистка Ирина Казакевич, на этот раз она стала второй, уступив призеру Олимпиады-2018 лыжнице Анастасии Кулешовой (Седовой). У мужчин в отсутствие Александра Большунова, который на этой неделе бежал в Мурманской области, лидеры финишировали плотной группой. Победу вырвал Илья Курбатов, в этом году уже выигрывавший на марафоне имени Галины Кулаковой в Ижевске. Вторым стал еще один лыжник из Удмуртии Дмитрий Баграшов.

Даже профессионалы порой жалуются, что на Авачинском марафоне главной проблемой является акклиматизация после тяжелого перелета. «Я пробежала 50 километров лидером, и в один момент — щелк, и свет потух, — рассказывала в 2019 году об этой гонке биатлонистка Маргарита Васильева. — Я не могла не то что бороться, я даже ехать не могла, в итоге финишировала второй, но я рада, что добежала до финиша. Это была самая тяжелая гонка. Всем советую ее пробежать».

Лыжные гонки. Фото Global Look Press

Трагическая случайность

В прошлом году на Авачинском марафоне было зарегистрировано сразу два неприятных инцидента. Так во время 30-километровой гонки на трассе скончался 60-летний мужчина. Изначально блогеры решили, что причиной смерти стало столкновение спортсмена-любителя с деревом, которое якобы не было должным образом огорожено организаторами. Однако затем выяснилось, что участник 1972 года рождения, не вписавшийся в поворот, остался жив и был доставлен с травмами в больницу. А погиб другой лыжник — причиной его смерти стал оторвавшийся тромб кровеносного сосуда. «Погибший прибыл из Краснодара, предоставил в оргкомитет врачебный допуск и справку об отрицательном тесте на COVID-19», — пояснили в министерстве спорта Камчатского края.

«Лыжник упал недалеко от нас прямо на середине трассы. Вместе с другими людьми, которые находились рядом, мы сразу подбежали к пострадавшему, сняли с него лыжи и перенесли его на обочину, — рассказывал в прошлом году участник Авачинского марафона Михаил Причинин. — Среди нас был профессиональный спасатель, который пытался помочь, но было уже поздно, если оторвался тромб».

Понятно, что все это — трагическая случайность, и тромбы иногда отрываются и у людей, совсем не занимающихся физической активностью. Однако смерти на Камчатских забегах два года подряд — это уже повод задуматься и в следующий раз принять дополнительные меры безопасности. Например, не пускать любителей в возрасте 50+ на трассу 60-километрового забега или отдельно проверять таких людей перед стартом. Потому что хуже антирекламы для массовых соревнований, чем смерть участника на трассе, просто не бывает.