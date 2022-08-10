Российский призер Сочи будет тренировать сборную Лихтенштейна. Однажды Россию дисквалифицировали за лихтейнштейнца в составе

Илья Черноусов на новой необычной работе.

Илья, возможно, самый загадочный лыжник и спортсмен России. В марафоне на Олимпиаде в Сочи стал бронзовым призером, затем несколько месяцев даже побыл виртуальным олимпийским чемпионом — на время дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина до оправдания обоих в CAS. Тренер сборной России Юрий Бородавко назвал «предателем», но затем дезавуировал свои слова, указав, что их исковеркал недобросовестный журналист.

Победы в Исландии и швейцарское гражданство

При этом Черноусов с тех пор так и не дал ни одного комментария российским СМИ, женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, уехал в Альпы, пара родила двоих детей. Перед одним из этапов Кубка мира Черноусов объявил о своем возвращении в большой спорт под швейцарским флагом, но ни до Кубка мира, ни до Олимпиады так и не доехал. Во многом помешала редкая для спорта болезнь опоясывающего лишая, которая мешала готовиться в полную силу. Тем не менее сибиряк признавался, что «горд держать швейцарский флаг» и «чувствует себя как дома», а на вопрос, по чему скучает в России, ответил, что таких вещей нет. В общем, действительно ассимилировался.

Илья Черноусов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Фактически в олимпийском цикле 2018 — 2022 годов выделяются только две его гонки под эгидой FIS: марафон в Исландии, где он выиграл, но участвовал только десяток исландцев, поляк Затонски, спринтер Александр Панжинский, а последним пришел Леонид Голубков, но не герой рекламы МММ, а технический делегат Федерации лыжных гонок России. Проиграл он на 50 километрах 1 час 19 минут.

В феврале 2021 года в Ле-Брассюсе Черноусов стал четвертым на 15-километровом масс-старте классикой на внутришвейцарских соревнованиях, и там тоже не обошлось без удивительных гостей: бразилец, аргентинец, а последним, проиграв аж 27 минут, пришел паралимпиец без кисти левой руки Лука Таваши. Больше в топ он не попадал.

Гаспарин в ответ на мой вопрос о Черноусове и его судьбе после Сочи резонно ответила, что на эти темы «лучше молчать, чем что-то говорить». С тех пор об Илье ничего не было слышно, пока...

Назначение в Лихтенштейн — шанс пробиться на чемпионаты мира?

...Он не вошел в тренерский штаб сборной Лихтенштейна по лыжным гонкам, о чем стало известно вчера. Да, такая есть. Причем лихтенштейнцы в свое время выступали очень недурно. Маркус Хаслер в 2003-м приходил четвертым на чемпионате мира и даже заезжал на подиум Кубка мира. Хотя, конечно, главной дисциплиной в Лихтенштейне являются горные лыжи, в которых у страны-карлика есть золотые медали Олимпиад и свежая бронза Пхенчхана. Площадь Лихтенштейна равна площади Западного округа Москвы, население — около 40 тысяч человек.

О назначении Черноусова сообщила Лихтенштейнская лыжная федерация, на ее сайте Илья назван ассистентом главного тренера (всего в штабе три человека). Главным является Берти Маннхарт, который работал в сборной Швейцарии в бытность выступлений за нее новосибирца.

Илья Черноусов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Пробиться в сборную Лихтенштейна для Черноусова будет гораздо легче, чем в Швейцарию, и, судя по тому, что спортивные гештальты Ильи не закрыты, такой вариант исключать нельзя — от Лихтенштейна вполне можно поехать и на Кубок мира, и на чемпионат, а при наличии еще одного паспорта — и на Олимпиаду. Но как пишет швейцарское издание Blick, 36-летний лыжник хоть и держит себя в форме, но о выступлениях за княжество речи не идет. Возможны старты зимой, но об Олимпиаде, по крайней мере пока, можно забыть. Как говорит один из боссов лихтенштейнской федерации Томас Брунхарт о назначении, «Илья был в восторге от идеи с самого начала».

Сборную России сняли с эстафеты из-за лихтейнштейнца в составе

Удивительно, но Россию и Лихтенштейн многое что связывает и в истории, и в лыжном мире. Так, именно в княжестве нашла убежище группа русских военных-коллаборационистов, которые в мае 1945 года предприняли бросок до Альп и таким образом сохранили себе жизнь: Лихтенштейн единственный отказался выдать СССР интернированных как нейтральная страна.

А однажды в составе сборной России на этапе Кубка мира бежал лихтенштейнец — тот самый Хаслер. Он попал в эстафетную команду на третий этап. Удивительная история произошла в итальянском Предаццо за месяц до Олимпиады-2006.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко (который и сейчас в ней работает) в разговоре с «СЭ» вспомнил ту историю:

— Тогда в принципе по регламенту не были запрещены смешанные команды. Результаты их не учитывались, но, если спортсменов в заявке не хватало или, например, кто-то заболел, можно было пригласить пробежать человека из другой страны. Вероятно, что-то подобное произошло и в тот раз, точно сейчас не скажу.

Теоретически могли бежать спортсмены и из трех стран, и из четырех. Но затем этот пункт из правил убрали. Я помню, что как-то раз у нас не хватало в составе места Виталию Денисову, и он пробежал за сборную Белоруссии. Здорово пробежал, пришел вторым на своем этапе.

С лихтенштейнцем в составе Россия стала в эстафете четвертой, и на официальной странице напротив этой сборной под флагом FIS стоит надпись «дисквалифицирована». Подобная практика с интернациональными сборными порой порождала удивительные союзы — так, на том же этапе Кубка мира у женщин бежала финско-швейцарско-казахстанско-украинская команда. За год до этого в шведском Галливаре выступала «сборная» Чехословакии, но ее почему-то дисквалифицировать не стали. У россиян были ситуативные союзы с японками и казахстанцами, но все же не у первого состава. А с Хаслером за месяц до Олимпиады в Турине бежали Николай Панкратов, Василий Рочев и Евгений Дементьев — двое из них попали в олимпийскую эстафету. Но с Хаслером вышло успешнее — в Турине наши финишировали лишь шестыми. Может, стоило натурализовать подданного князя?

Но натурализовали, наоборот, Черноусова, и хотелось бы, чтобы он свое последнее слово в лыжах еще сказал. Может быть, даже в сборной Лихтенштейна — получилась бы красивая история.