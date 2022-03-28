Призер чемпионатов мира Юлия Чекалева на «Празднике Севера» выиграла два марафона 50 км за два дня и опередила олимпийского чемпиона Сергея Устюгова

Мурманский лыжный марафон

50 км (К)

Мужчины

1. Евгений Цепков — 2:37.13,9

2. Максим Черезов — 17,3

3. Григорий Десятник — 3.52,4

Женщины

1. Юлия Чекалева — 2:58.37,3

2. Екатерина Бурянина — 33,7

3. Ольга Назарова — 4.08,9

50 км (С)

Мужчины

1. Роман Елетнов — 2:11.27,2

2. Константин Главатских — 6.07,0

3. Рауль Шакирзянов — 6.22,9

Женщины

1. Юлия Чекалева — 2:28.08,2

2. Екатерина Бурянина — 2.21,6

3. Ольга Назарова — 3.13,3

Чекалева — главная звезда предыдущего поколения российских лыжниц. Призер чемпионата мира в личной гонке — еще недавно для наших девчонок, которых Елена Вяльбе ласково называла «табуретками», это было мегадостижением. И практически никому, кроме Чекалевой, такое не удавалось.

Карьеру Юли сломала дисквалификация. В 2017-м ее вместе с еще 11 российскими лыжниками обвинили в манипуляциях с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Вот только в отличие от большинства Чекалеву в итоге не оправдали. Она согласилась на два года дисквалификации, которые закончились в 2019-м. Но после нее всерьез вернуться на Кубок мира уже было нереально.

Зато на недавнем традиционном марафоне «Праздник Севера» в Мурманске Чекалева стала главной звездой. Она сумела выиграть обе гонки — сначала свободным стилем, а на следующий день и классическим! Причем в коньке выиграла больше 40 секунд не у кого-нибудь, а у самого олимпийского чемпиона Пекина-2022 Сергея Устюгова.

Петухова тоже обгоняла, в марафонах всякое бывает

— Если честно, я ни разу в жизни не бегала два марафона подряд, и были большие сомнения, стоит ли, — рассказала Чекалева. — Заявилась заранее, но решение, бежать или нет, принимала в последний момент, уже в Мурманске. В итоге вторая гонка получилась попроще. Все-таки классикой шли поспокойнее, не было такого рваного темпа, как на коньке. Да и психологически, наверное, отпустило, раз одна победа уже есть. Сейчас чувствую себя тяжеловато, мышцы болят, но в принципе терпимо.

— Вы выиграли в коньке больше 40 секунд у свежеиспеченного олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

— Я его догнала за несколько километров до финиша, на одном из больших подъемов. Видно было, что он не работает на максимум, доезжает марафон в спокойном темпе. Может, потому что понимал, что за высокие места уже не борется. Он меня поприветствовал, попытался даже поболтать. Спрашивал, как дела, еще что-то про жизнь. А я-то не могла болтать, я боролась за победу. Не знала, какой сзади отрыв, думала, что девчонки совсем близко. Поэтому извинилась, сказала: «Серега, давай!» — и побежала дальше.

— Вам приходилось раньше выигрывать у олимпийских чемпионов среди мужчин?

— Да в этом нет ничего особенного. Я и Лешу Петухова (призер Олимпийских игр. — Прим. «СЭ») обгоняла, тоже не последний человек. На марафонах всякое бывает, там у каждого свои задачи. Тем более что у Сергея даже тренер изначально говорил, что он не побежит в полную силу.

Трудно совмещать спорт и воспитание троих детей

— В плане организации вам марафон в Мурманске понравился?

— Очень! Было много болельщиков, на финише нас по-настоящему приветствовали. Торжественное награждение, много почетных гостей, всякие камеры и интервью — мне прямо очень понравилось. Давно таких эмоций не испытывала.

— Не было мыслей принять участие в чемпионате России, который параллельно проходил в Сыктывкаре?

— У меня нет допуска на этот турнир. Для этого нужны FIS-пункты или RUS-пункты, а у меня их нет.

Юлия Чекалева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Насколько активно вы сейчас тренируетесь? Считаете себя действующей спортсменкой?

— У меня трое детей, младшей дочке год и пять месяцев. На сборы почти не выезжаю, потому что бабушкам-дедушкам тяжело со всеми справляться. Я тренируюсь, конечно, еще побегать хочется. Карьеру пока не завершаю, в этом году только вернулась после декрета. Но честно, совмещать спорт и семейную жизнь сложно.

— Олимпийские игры в Пекине смотрели?

— Конечно! Наши ребята и девчонки — огромные молодцы. Особенно рада, что у нас наконец появилась сильная женская команда. В мои годы в эстафете у нас никак не получалось сильной команды, постоянно одного-двух человек не хватало. А тут все было очень здорово, я девчонок поздравляю!

Юлия Чекалева

Родилась 6 февраля 1984 года в Вологде.

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013).

Многократный призер этапов Кубка мира. Победительница универсиады (2009).

Замужем, трое детей.