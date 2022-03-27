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«Устюгова никто особо брать к себе не хочет. А Ступак пойдет к Бородавко». Вяльбе — о будущем группы Крамера

Маркус Крамер не будет работать со сборной России по лыжным гонкам
Владимир Иванов
Обозреватель
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Елена Вяльбе и Маркус Крамер.
Елена Вяльбе (в центре в белом) и Маркус Крамер (справа от нее) вместе со сборной ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Немецкий специалист не будет работать с нашей командой в следующем сезоне.

Маркус Крамер — один из самых обрусевших тренеров. Сравнивать, например, с его соотечественником Вольфгангом Пихлером, когда тот рулил женской биатлонной командой, просто невозможно. Маркус в лыжной сборной — свой в доску.

Он всегда открыт. С улыбкой. Приучал к этому же свою группу. Объяснял азы: что важно общаться с прессой, важно доносить до мира свою позицию, важно учить языки и общаться с зарубежными спортсменами.

Сам он постоянно вписывался за российскую сборную в западных СМИ, ведь английским у нас владеют далеко не все. Его в шутку называют пресс-атташе сборной, потому что к Маркусу всегда можно обратиться по любому вопросу. В том числе помочь в организации интервью.

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Он может вернуться

Крамер начинал карьеру в сборной как один из тайных тренеров Александра Легкова — это он писал планы олимпийскому чемпиону Сочи, по которым его вели Рето Бургеймастер и Изабель Кнауте. Потом секрет перестал быть секретом.

В какой-то момент Маркусу доверили целую группу во главе с Сергеем Устюговым. И Лосенок, у которого далеко не со всеми тренерами возникал контакт, поверил в немца на 100 процентов. Настолько, что в последние годы сам признавался: тренироваться у кого-либо другого он уже просто не смог бы.

Елена Вяльбе (в центре в белом) и Маркус Крамер (справа) вместе со сборной ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине.. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Вяльбе (в центре в белом) и Маркус Крамер (справа от нее) вместе со сборной ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И вот теперь Крамер, который в Пекине не раз говорил, что хотел бы остаться в российской сборной, вынужден уйти. А вместе с ним — целая эпоха.

— Продолжать сотрудничество с Маркусом Крамером у нас в следующем сезоне никак не получится, — признала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Вы же видите, какая ситуация в мире. Дистанционно — это не то. Мы на связи, он говорит, что готов включиться позже, когда это будет реальным. Но человеку сидеть год без зарплаты и ждать чего-то — тоже неочевидный вариант. При этом не исключаю, что он когда-то может к нам вернуться.

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Ступак ушла бы к Бородавко в любом случае

— При этом он будет поддерживать контакт со своими спортсменами, — продолжила Вяльбе. — С тем же Устюговым. Сергей будет готовиться летом по его планам. Он изначально так и хотел. Да и вариантов особо нет. Не стану скрывать: Серегу к себе в группу особо брать никто не хочет. Всем тренерам нужна дисциплина. А когда человек избалован, встать в общее стойло ему будет достаточно сложно.

— Верите, что Устюгов еще сможет выступать как в лучшие годы?

— Нет, конечно. Это невозможно. Думаю, он и сам это понимает. Каждому овощу свое время. Но на чемпионат мира-2023, если нас туда пустят, он вполне может отобраться.

Юлия Ступак. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юлия Ступак.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Про остальную группу Маркуса пока говорить сложно. Елена Вяльбе сказала, что вопрос по каждой кандидатуре в процессе проработки. Какая-то определенность есть разве что по Юлии Ступак.

— Юля, если это утвердит президиум, будет у Юрия Бородавко. Это отчасти вынужденное решение. С другой стороны, я бы и не оставила ее у Маркуса. Если потусоваться — да. Если показывать результат — это другой вопрос. И тут дело не в каких-либо претензиях к Маркусу. Просто в его группе Ступак не с кем тренироваться, нет других настолько же талантливых девушек. Юля должна прогрессировать дальше, но ей нужна конкуренция.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Маркус Крамер
Сергей Устюгов
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
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