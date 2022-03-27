Немецкий специалист не будет работать с нашей командой в следующем сезоне.

Маркус Крамер — один из самых обрусевших тренеров. Сравнивать, например, с его соотечественником Вольфгангом Пихлером, когда тот рулил женской биатлонной командой, просто невозможно. Маркус в лыжной сборной — свой в доску.

Он всегда открыт. С улыбкой. Приучал к этому же свою группу. Объяснял азы: что важно общаться с прессой, важно доносить до мира свою позицию, важно учить языки и общаться с зарубежными спортсменами.

Сам он постоянно вписывался за российскую сборную в западных СМИ, ведь английским у нас владеют далеко не все. Его в шутку называют пресс-атташе сборной, потому что к Маркусу всегда можно обратиться по любому вопросу. В том числе помочь в организации интервью.

Он может вернуться

Крамер начинал карьеру в сборной как один из тайных тренеров Александра Легкова — это он писал планы олимпийскому чемпиону Сочи, по которым его вели Рето Бургеймастер и Изабель Кнауте. Потом секрет перестал быть секретом.

В какой-то момент Маркусу доверили целую группу во главе с Сергеем Устюговым. И Лосенок, у которого далеко не со всеми тренерами возникал контакт, поверил в немца на 100 процентов. Настолько, что в последние годы сам признавался: тренироваться у кого-либо другого он уже просто не смог бы.

Елена Вяльбе (в центре в белом) и Маркус Крамер (справа от нее) вместе со сборной ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И вот теперь Крамер, который в Пекине не раз говорил, что хотел бы остаться в российской сборной, вынужден уйти. А вместе с ним — целая эпоха.

— Продолжать сотрудничество с Маркусом Крамером у нас в следующем сезоне никак не получится, — признала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Вы же видите, какая ситуация в мире. Дистанционно — это не то. Мы на связи, он говорит, что готов включиться позже, когда это будет реальным. Но человеку сидеть год без зарплаты и ждать чего-то — тоже неочевидный вариант. При этом не исключаю, что он когда-то может к нам вернуться.

Ступак ушла бы к Бородавко в любом случае

— При этом он будет поддерживать контакт со своими спортсменами, — продолжила Вяльбе. — С тем же Устюговым. Сергей будет готовиться летом по его планам. Он изначально так и хотел. Да и вариантов особо нет. Не стану скрывать: Серегу к себе в группу особо брать никто не хочет. Всем тренерам нужна дисциплина. А когда человек избалован, встать в общее стойло ему будет достаточно сложно.

— Верите, что Устюгов еще сможет выступать как в лучшие годы?

— Нет, конечно. Это невозможно. Думаю, он и сам это понимает. Каждому овощу свое время. Но на чемпионат мира-2023, если нас туда пустят, он вполне может отобраться.

Юлия Ступак. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Про остальную группу Маркуса пока говорить сложно. Елена Вяльбе сказала, что вопрос по каждой кандидатуре в процессе проработки. Какая-то определенность есть разве что по Юлии Ступак.

— Юля, если это утвердит президиум, будет у Юрия Бородавко. Это отчасти вынужденное решение. С другой стороны, я бы и не оставила ее у Маркуса. Если потусоваться — да. Если показывать результат — это другой вопрос. И тут дело не в каких-либо претензиях к Маркусу. Просто в его группе Ступак не с кем тренироваться, нет других настолько же талантливых девушек. Юля должна прогрессировать дальше, но ей нужна конкуренция.