Вероника Степанова вытащила молодежку на подиум чемпионата мира. Россия обыграла Норвегию в общем зачете

В Норвегии завершился главный турнир года для молодых лыжников.

Молодежный чемпионат мира

Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Норвегия — 49.20,5

2. Франция — 49.28,0

3. Россия (Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова) — 49.32,7

В Лигне завершился лыжный чемпионат мира для юниоров и молодежи. И Россия в общем зачете сумела обыграть норвежцев на их территории. Хозяева мощно накатили, выиграв сразу три золота в последний день турнира. Но даже таким суперфинишем они лишь сравнялись с нашей командой по числу побед — 4:4. По серебряным — 4:1 (да и по общему количеству медалей — 14:10) — Россия впереди.

Степанова

Закончился турнир для нас бронзой в микст-эстафете. И этой медали вполне могло не быть. После трех этапов Россия была на пятом месте. Отставание от лидеров — минута. От идущей на третьем месте Швейцарии — 20 секунд. Благо финишером команды была олимпийская чемпионка Вероника Степанова. За 5 км она мало того что разделалась со шведкой и швейцаркой, так еще едва не настигла француженку с норвежкой. До одной не хватило 7,5 секунды, до второй — 12,2. А была, напомним, минута.

Степанова, безусловно, была одной из главных звезд турнира. Но покидает она Лигну без золотых медалей. Дело в том, что в программе было всего три вида. В классической разделке Вероника стала третьей — и с учетом, что это ее нелюбимая дисциплина, это успех. Со спринта, на который возлагались большие надежды, спортсменка снялась после квалификации — накрыла акклиматизация. Ну а в смешанной эстафете она натурально вытянула команду к медали. Как оценивать такие результаты — решайте сами.

Эти фамилии нужно запомнить

При внушительном медальном улове России стоит отметить, что большая часть была выиграна юниорами, а не близкой к основе молодежью. В категории U-23 у нас нет побед — серебро Дениса Филимонова в спринте, бронза Натальи Мекрюковой в этой же дисциплине, третье место Степановой в разделке и команды в смешанной эстафете.

Помимо Вероники на полноценный сезон в Кубке мира в следующем сезоне рассчитывать кому-то будет тяжело. Хотя лето может многое изменить.

А вот по юниорам у нас все невероятно хорошо. Тьфу-тьфу. Мужской скиатлон — четыре первых места. Разумеется, победа в эстафете. Личные победы у Савелия Коростелева, Александра Ившина и Дарьи Непряевой. Юниорки, кстати, в своей эстафете в борьбе за золото самый мизер проиграли Норвегии. Все решил фотофиниш. С учетом того, что в лыжах переход из юниоров во взрослый спорт происходит куда органичнее, чем в биатлоне, Елена Вяльбе может спать спокойно. За Большуновым и Непряевой целый отряд молодых и голодных до больших побед лыжников.