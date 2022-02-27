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Сегодня, 18:20

Вероника Степанова вытащила молодежку на подиум чемпионата мира. Россия обыграла Норвегию в общем зачете

Россия заняла третье место в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира
Владимир Иванов
Обозреватель
Россия заняла третье место в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира.
Фото Instagram
В Норвегии завершился главный турнир года для молодых лыжников.

Молодежный чемпионат мира
Смешанная эстафета, 4х5 км
1. Норвегия — 49.20,5
2. Франция — 49.28,0
3. Россия (Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов, Вероника Степанова) — 49.32,7

В Лигне завершился лыжный чемпионат мира для юниоров и молодежи. И Россия в общем зачете сумела обыграть норвежцев на их территории. Хозяева мощно накатили, выиграв сразу три золота в последний день турнира. Но даже таким суперфинишем они лишь сравнялись с нашей командой по числу побед — 4:4. По серебряным — 4:1 (да и по общему количеству медалей — 14:10) — Россия впереди.

Публикация от Лыжные гонки с «НА ЛЫЖИ!» (@nalyzhi)

Степанова

Закончился турнир для нас бронзой в микст-эстафете. И этой медали вполне могло не быть. После трех этапов Россия была на пятом месте. Отставание от лидеров — минута. От идущей на третьем месте Швейцарии — 20 секунд. Благо финишером команды была олимпийская чемпионка Вероника Степанова. За 5 км она мало того что разделалась со шведкой и швейцаркой, так еще едва не настигла француженку с норвежкой. До одной не хватило 7,5 секунды, до второй — 12,2. А была, напомним, минута.

Степанова, безусловно, была одной из главных звезд турнира. Но покидает она Лигну без золотых медалей. Дело в том, что в программе было всего три вида. В классической разделке Вероника стала третьей — и с учетом, что это ее нелюбимая дисциплина, это успех. Со спринта, на который возлагались большие надежды, спортсменка снялась после квалификации — накрыла акклиматизация. Ну а в смешанной эстафете она натурально вытянула команду к медали. Как оценивать такие результаты — решайте сами.

Вероника Степанова. Вероника Степанова взяла бронзу на молодежном ЧМ. Для олимпийской чемпионки это успех

Эти фамилии нужно запомнить

При внушительном медальном улове России стоит отметить, что большая часть была выиграна юниорами, а не близкой к основе молодежью. В категории U-23 у нас нет побед — серебро Дениса Филимонова в спринте, бронза Натальи Мекрюковой в этой же дисциплине, третье место Степановой в разделке и команды в смешанной эстафете.

Помимо Вероники на полноценный сезон в Кубке мира в следующем сезоне рассчитывать кому-то будет тяжело. Хотя лето может многое изменить.

А вот по юниорам у нас все невероятно хорошо. Тьфу-тьфу. Мужской скиатлон — четыре первых места. Разумеется, победа в эстафете. Личные победы у Савелия Коростелева, Александра Ившина и Дарьи Непряевой. Юниорки, кстати, в своей эстафете в борьбе за золото самый мизер проиграли Норвегии. Все решил фотофиниш. С учетом того, что в лыжах переход из юниоров во взрослый спорт происходит куда органичнее, чем в биатлоне, Елена Вяльбе может спать спокойно. За Большуновым и Непряевой целый отряд молодых и голодных до больших побед лыжников.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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