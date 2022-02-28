Степанова — лучший эстафетчик в современной российской истории. Но в личных гонках ей еще нужно прибавлять
Степанова приехала на молодежный мир королевой. Статус олимпийской чемпионки, когда тебе едва исполнился 21 год, — это очень круто. Всего год назад Вероника выступала еще по юниорам и выиграла на этом же турнире «пятерку» коньком. Любимую дистанцию, которая — как вскоре выяснится — принесет ей не только путевку в главную сборную, но и олимпийское золото. Но теперь от Степановой ждали прорыва, соответствующего статусу. Вместо этого — две бронзовые медали. Звучит не так классно, как золото и серебро даже год назад. Но если разобраться, Вероника на молодежном «мире» снова сотворила маленькое чудо.
Времени тренировать классику в детстве не было
Сначала в Лигне Вероника стала третьей в разделке на 10 км классическим стилем. Хотя для Степановой классический стиль — откровенно слабое место. Всерьез она его тренирует только последние три года в сборной. А до этого, в родном Елизово на Камчатке, просто не было возможности полноценно готовить оба стиля. И детский тренер решил сделать акцент на конек, который всегда получался лучше.
К тому же Степанова не особенно любит разделки. Она стопроцентно контактный боец, гонщица, которая в борьбе может выжать из себя сто десять процентов от возможного. Не зря даже тренер сборной Егор Сорин признавался, что Вероника летом не всегда выдерживала предложенные им тренировочные нагрузки. И вообще, если брать чисто физические данные, ничем феноменальным Степанова пока не обладает.
Но Вероника берет свое невероятным трудолюбием и самоотдачей. К тому же она на удивление тактически грамотна, всегда с холодной головой и трезвым расчетом. В олимпийской эстафете в Пекине идеально разложилась, на последнем круге отцепив немку. В разделке в Лигне единственная из наших смогла пройти с положительным сплитом, то есть прибавить на финише и вырвать медаль.
Но главная фишка Вероники — это, конечно, дистанция 5 км свободным стилем. В Лигне в смешанной эстафете она умудрилась за эту скоротечную гонку вытащить нашу команду с пятого на третье место. Сократив почти минуту отрыва, то есть целую пропасть даже для «десятки»! Будь у Вероники еще хотя бы пара километров, она бы, без сомнений, вообще выиграла. До победительницы из Норвегии не хватило всего 12 секунд.
Почему у Степановой не получается в личных гонках
Но в личных гонках Веронике нужно еще заметно прибавлять. На уровне Кубка мира она ни разу не была здесь даже в топ-5. Лучший результат — десятое место в Давосе в середине декабря. Как же так получается, что в эстафетах Степанова разрывает всех, а в личных дисциплинах — нет?
Дело, на самом деле, вовсе не в психологии или чудесном преображении. Просто Никина коронная дистанция — «пятерка» коньком — на уровне взрослого Кубка мира проводится только в эстафетах. В личных гонках нужно бежать минимум «десятку». А на вдвое более длинной дистанции поддерживать скорость в силу возраста пока явно тяжелее. И это нормально, для лыжных гонок 20-21 год — это практически детство.
Теперь Вероника, очевидно, присоединится к главной сборной и завершит сезон на Кубке мира. Там на оставшихся этапах будут и спринт, и разделка свободным стилем — все ее любимые гонки. О борьбе за позиции в Кубке мира, который почти наверняка достанется еще одной россиянке Наталье Непряевой, речи пока не идет. Но важно закрепиться в элите и заставить себя уважать не только в эстафетах.
В конце концов, спортивной дерзости Степановой не занимать. И если ее карьера будет развиваться такими же темпами, еще через сезон-другой мы получим гонщицу самого высокого мирового уровня. Не зря же Ника превзошла достижение самой Юлии Чепаловой, став самой молодой олимпийской чемпионкой. Вписывать свое имя в историю ей, возможно, предстоит еще не раз.