Вероника завоевала только две бронзы на молодежном первенстве мира, но снова совершила подвиг на четвертом этапе эстафеты.

Степанова приехала на молодежный мир королевой. Статус олимпийской чемпионки, когда тебе едва исполнился 21 год, — это очень круто. Всего год назад Вероника выступала еще по юниорам и выиграла на этом же турнире «пятерку» коньком. Любимую дистанцию, которая — как вскоре выяснится — принесет ей не только путевку в главную сборную, но и олимпийское золото. Но теперь от Степановой ждали прорыва, соответствующего статусу. Вместо этого — две бронзовые медали. Звучит не так классно, как золото и серебро даже год назад. Но если разобраться, Вероника на молодежном «мире» снова сотворила маленькое чудо.

Времени тренировать классику в детстве не было

Сначала в Лигне Вероника стала третьей в разделке на 10 км классическим стилем. Хотя для Степановой классический стиль — откровенно слабое место. Всерьез она его тренирует только последние три года в сборной. А до этого, в родном Елизово на Камчатке, просто не было возможности полноценно готовить оба стиля. И детский тренер решил сделать акцент на конек, который всегда получался лучше.

К тому же Степанова не особенно любит разделки. Она стопроцентно контактный боец, гонщица, которая в борьбе может выжать из себя сто десять процентов от возможного. Не зря даже тренер сборной Егор Сорин признавался, что Вероника летом не всегда выдерживала предложенные им тренировочные нагрузки. И вообще, если брать чисто физические данные, ничем феноменальным Степанова пока не обладает.

Но Вероника берет свое невероятным трудолюбием и самоотдачей. К тому же она на удивление тактически грамотна, всегда с холодной головой и трезвым расчетом. В олимпийской эстафете в Пекине идеально разложилась, на последнем круге отцепив немку. В разделке в Лигне единственная из наших смогла пройти с положительным сплитом, то есть прибавить на финише и вырвать медаль.

Но главная фишка Вероники — это, конечно, дистанция 5 км свободным стилем. В Лигне в смешанной эстафете она умудрилась за эту скоротечную гонку вытащить нашу команду с пятого на третье место. Сократив почти минуту отрыва, то есть целую пропасть даже для «десятки»! Будь у Вероники еще хотя бы пара километров, она бы, без сомнений, вообще выиграла. До победительницы из Норвегии не хватило всего 12 секунд.

Почему у Степановой не получается в личных гонках

Но в личных гонках Веронике нужно еще заметно прибавлять. На уровне Кубка мира она ни разу не была здесь даже в топ-5. Лучший результат — десятое место в Давосе в середине декабря. Как же так получается, что в эстафетах Степанова разрывает всех, а в личных дисциплинах — нет?

Дело, на самом деле, вовсе не в психологии или чудесном преображении. Просто Никина коронная дистанция — «пятерка» коньком — на уровне взрослого Кубка мира проводится только в эстафетах. В личных гонках нужно бежать минимум «десятку». А на вдвое более длинной дистанции поддерживать скорость в силу возраста пока явно тяжелее. И это нормально, для лыжных гонок 20-21 год — это практически детство.

Теперь Вероника, очевидно, присоединится к главной сборной и завершит сезон на Кубке мира. Там на оставшихся этапах будут и спринт, и разделка свободным стилем — все ее любимые гонки. О борьбе за позиции в Кубке мира, который почти наверняка достанется еще одной россиянке Наталье Непряевой, речи пока не идет. Но важно закрепиться в элите и заставить себя уважать не только в эстафетах.

В конце концов, спортивной дерзости Степановой не занимать. И если ее карьера будет развиваться такими же темпами, еще через сезон-другой мы получим гонщицу самого высокого мирового уровня. Не зря же Ника превзошла достижение самой Юлии Чепаловой, став самой молодой олимпийской чемпионкой. Вписывать свое имя в историю ей, возможно, предстоит еще не раз.