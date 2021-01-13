В сборной России появилась еще одна крутая лыжница. Что стоит за ее успехом?

История открытия «Тур де Ски» — Алисы Жамбаловой.

Помимо триумфа Александра Большунова и возвращения Юлии Ступак на многодневке «Тур де Ски» произошло и еще одно значимое для России событие. Похоже, что в нашей стране появилась новая лыжница экстра-класса. 12-е место в общем зачете «Тура» (и четвертое среди россиянок) заняла Алиса Жамбалова.

Жамбалова аж четыре раза по ходу «Тура» попадала в топ-10 в дистанционных гонках. И в принципе, если бы не откровенно провальный спринт (там она была 53-й и 44-й), могла бы стоять в общем зачете гораздо выше.

До сих пор столь значимых успехов в карьере Алисы не было. А еще у Жамбаловой интересная биография, она родом из откровенно не лыжного региона — Бурятии, из поселка с населением всего около четырех тысяч жителей. Вдумайтесь: крошечный поселок против мощных Тюмени и Ханты-Мансийска, что поддерживают своих спортсменок. Как же Жамбалова сумела пробиться?!. Что стоит за ее успехом на «Туре», Алиса сама рассказала «СЭ».

Дома бываю всего месяц в году

Я из Бурятии, из небольшого поселка Саган-Нур. Регион у нас совершенно не лыжный, особых успехов никогда не было. Максимум кто-то дорастал до уровня всероссийских соревнований, а потом уходил в учебу. Я из спортивной семьи, мама — мой первый тренер, а папа — второй. Но если бы не поддержка поселка, ничего бы у меня не вышло.

Мне помогали буквально во всем: с покупкой инвентаря, поездками на соревнования. Ни в чем я не чувствовала себя обделенной. И это сумасшедшая удача, словами не передать, как я благодарна. Без этой поддержки я бы не смогла конкурировать с лыжницами из Ханты-Мансийска, Тюмени, Удмуртии, других больших регионов...

Когда приезжаю домой, никому не отказываю: прийти на урок в школу, провести мастер-класс на лыжной базе, пообщаться с детишками. Это тяжело, так как дома я бываю всего месяц в году. Саган-Нур — очень далеко, ездить туда в сезон или даже в период подготовки между сборами нереально. Когда наконец в отпуске и попадаешь домой, конечно, хочется отдохнуть. Но получается, что мой отдых — это каждый день какие-то встречи. Но как еще я могу сказать спасибо?

Сама взяла репетитора по английскому и выучила язык

Я тренируюсь у Маркуса Крамера уже третий год. До Пхенчхана я была в группе Данила Акимова, которую впоследствии расформировали. Нас раскидали по другим группам, и Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «СЭ») решила, что меня лучше отдать Маркусу.

Честно, я знала, что будет тяжело. У меня всегда сложно идет привыкание к новому тренеру, к новому режиму и методике. Так же было раньше и в юниорской сборной, и с Акимовым. Но с Маркусом первые годы было особенно непросто. Помимо всего прочего, встала проблема языкового барьера.

Я пришла в группу со школьным уровнем английского. То есть задание на тренировку я в целом понимала, но описать свое самочувствие или задать какой-то специфический вопрос не могла. Поэтому через интернет стала искать учителя. Это тоже было непросто: один не вписывался в мой график, у другого не подошла методика. Не хотелось механического заучивания. И только с третьей попытки я нашла «своего» репетитора: мне с ним легко работать, и сразу пошел результат.

Сейчас языком я владею свободно. И работать с Маркусом стало гораздо легче: я понимаю, зачем нужна та или иная тренировка, на развитие каких качеств она направлена. Кто оплачивал услуги репетитора? Естественно, я сама. Это же мне нужно.

Большунов закрытый только с незнакомыми

С Сашей Большуновым и Денисом Спицовым мы знакомы давно, еще с юниорской команды. Вместе отобрались на Олимпиаду в Пхенчхан, когда только начинали выступать по взрослым. Я очень рада тогда была за Сашу, что он смог так круто пройти Олимпийские игры. И за других ребят тоже. Они простые парни, никто нос не задирает.

Саша сдержанно себя ведет только с незнакомыми людьми. В команде он вполне открытый и общительный. Был, правда, период, когда он немного закрылся. Видимо, почувствовал ответственность, что пошел результат и он теперь явный лидер. Но Аня (девушка Большунова Анна Жеребятьева. — Прим. «СЭ») его вытащила из этого состояния. И сейчас он прекрасно со всеми общается, как и было с юниоров.

Медалям Пхенчхана радовались даже те, кто говорил, что не нужно ехать на Олимпиаду без флага

Для меня уже не впервые выступать в нейтральном статусе — я участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Знаю, что нейтральный флаг — это плохо. Хочется, чтобы после побед поднимался твой флаг и звучал гимн. Но хорошо, что можем участвовать в соревнованиях хотя бы так.

Перед Пхенчханом обстановка была гораздо более нервной, чем сейчас. Многие журналисты и общественные деятели говорили: зачем вы едете выступать без флага, лучше бы отказались! Это очень давило и вселяло внутренние сомнения. Думала: «Может, правда я делаю что-то не так?»

Но когда уже в Пхенчхане наши спортсмены стали подниматься на пьедестал, радовались абсолютно все. В том числе и те люди, кто говорил, что не нужно было ехать без флага. Поэтому сейчас перед чемпионатом мира никакого давления нет, для всех очевидно, что нужно ехать. И если получится взять медаль, все будут петь наш гимн у телевизора. Не важно, что на церемонии его не будет.

Для меня важно попасть в эстафету

Изначально на чемпионате мира я делала ставку на классическую разделку и на скиатлон. Но после «Тура» Маркус сказал настраиваться на следующие этапы Кубка мира, и если там все пройдет хорошо, то чуть ли не на всю программу. Кроме только спринтов, конечно.

Для меня будет важным попасть в эстафету. В Пхенчхане нас было пять человек, и я как раз осталась пятой, то есть единственной, кто не бежал. Но сейчас мое состояние совсем другое. Если все сложится и прирост результатов продолжится, то я сильно помогу эстафете. Сделаю для этого все.