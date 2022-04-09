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Сегодня, 11:50

«Югорский марафон» получился шикарным. Но его показ — полнейший позор

Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова выиграли «Югорский марафон»
Владимир Иванов
Обозреватель
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«Югорский марафон».
Фото vk.com/ugraski
Вместо гонки показывали бесконечные интервью. Никто так и не понял, что Непряева — не выиграла.

«Югорский марафон»
50 км, свободный стиль
Мужчины
1. Иван Якимушкин — 1.44,26
2. Эдуард Латыпов — 0,2
3. Глеб Ретивых — 0,2
4. Рауль Шакирзянов — 0,5
5. Никита Поршнев — 0,8
6. Александр Легков — 1,0

Женщины
1. Анастасия Кулешова — 1.46,19
2. Наталья Непряева — 11,8
3. Екатерина Смирнова — 2.49,7
4. Екатерина Носкова — 2.50,9
5. Алена Перевозчикова — 3.27,2
6. Мария Истомина — 4.57,3

Организаторы «Югорского марафона» от гонки к гонке делают соревнования все более комфортными и удобными. Растет число палаток и раздевалок, в этом году вообще появилась открытая баня. Красота! Увеличивается и число участников — их на этот раз было больше 3000. А Сергей Крянин уверен, что это только начало и в ближайшие годы на старт смогут выйти под 20 тысяч человек. Как на самых знаменитых лыжных марафонах мира.

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Марафон разговоров

Плюсом на этот раз была острейшая борьба. На финиш полтинника одновременно выскочили порядка десятка спортсменов — это и биатлонисты Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Антон Бабиков, и спринтер Глеб Ретивых, и специалист по марафонам Рауль Шакирзянов, и давно завершивший карьеру, но продолжающий тренироваться Александр Легков. Победил один из героев Пекина-2022 — Иван Якимушкин. По спортивной составляющей эта гонка стала украшением российского сезона. Вот только никто из телезрителей ничего толком не понял.

Причина — ужаснейший показ. К тому, кто брал на себя гарантии по картинке — большие вопросы. Камеры показывали только общие виды, отсечек практически не было. То есть понимания происходящего в гонке не было практически ни у кого. «Матч ТВ», который вел прямую трансляцию, большую часть марафона показывал не забег, а брал бесконечные интервью, в которых прославленные ветераны или отбежавшие 5 и 25 км поочередно рассказывали про невероятную атмосферу.

О событиях на трассе новостей было по минимуму.

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Невыполнимая миссия

Апофеозом стала развязка в женском турнире. И комментаторы, и корреспондент, встречавший всех после финиша, были уверены, что очередную победу одержала Наталья Непряева. Хотя та с улыбкой раздавала пятюни всем желающим, в то время как первой закончилась дистанцию Анастасия Кулешова. Олимпийская чемпионка даже сказала во флеш-интервью, что она не выиграла, но ее упорно отказывались слышать. И лишь когда Кулешова, шокированная вопросом «Довольны ли вы результатом», заметила, что сложно быть недовольной первым местом, паззл у главного спортивного канала страны сложился.

Естественно, такого быть не должно. Обеспечить показ на нормальном уровне для региона, где проходили финалы Кубка мира по биатлону — не такая уж невыполнимая миссия. Тем более, что показывать есть что. А трансляция в таком виде — неуважение по отношению к любителям спорта. Ведущие пытались своими знаниями и красноречием спасти картинку, но, если ты хочешь посмотреть гонку, а тебя несколько часов кормят бесконечными интервью, то следующий раз 100 раз подумаешь, стоит ли включать ТВ или же это бессмысленная потеря времени и достаточно изучить итоговые протоколы.

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