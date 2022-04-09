Вместо гонки показывали бесконечные интервью. Никто так и не понял, что Непряева — не выиграла.

«Югорский марафон»

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Иван Якимушкин — 1.44,26

2. Эдуард Латыпов — 0,2

3. Глеб Ретивых — 0,2

4. Рауль Шакирзянов — 0,5

5. Никита Поршнев — 0,8

6. Александр Легков — 1,0

Женщины

1. Анастасия Кулешова — 1.46,19

2. Наталья Непряева — 11,8

3. Екатерина Смирнова — 2.49,7

4. Екатерина Носкова — 2.50,9

5. Алена Перевозчикова — 3.27,2

6. Мария Истомина — 4.57,3

Организаторы «Югорского марафона» от гонки к гонке делают соревнования все более комфортными и удобными. Растет число палаток и раздевалок, в этом году вообще появилась открытая баня. Красота! Увеличивается и число участников — их на этот раз было больше 3000. А Сергей Крянин уверен, что это только начало и в ближайшие годы на старт смогут выйти под 20 тысяч человек. Как на самых знаменитых лыжных марафонах мира.

Марафон разговоров

Плюсом на этот раз была острейшая борьба. На финиш полтинника одновременно выскочили порядка десятка спортсменов — это и биатлонисты Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Антон Бабиков, и спринтер Глеб Ретивых, и специалист по марафонам Рауль Шакирзянов, и давно завершивший карьеру, но продолжающий тренироваться Александр Легков. Победил один из героев Пекина-2022 — Иван Якимушкин. По спортивной составляющей эта гонка стала украшением российского сезона. Вот только никто из телезрителей ничего толком не понял.

Причина — ужаснейший показ. К тому, кто брал на себя гарантии по картинке — большие вопросы. Камеры показывали только общие виды, отсечек практически не было. То есть понимания происходящего в гонке не было практически ни у кого. «Матч ТВ», который вел прямую трансляцию, большую часть марафона показывал не забег, а брал бесконечные интервью, в которых прославленные ветераны или отбежавшие 5 и 25 км поочередно рассказывали про невероятную атмосферу.

О событиях на трассе новостей было по минимуму.

Невыполнимая миссия

Апофеозом стала развязка в женском турнире. И комментаторы, и корреспондент, встречавший всех после финиша, были уверены, что очередную победу одержала Наталья Непряева. Хотя та с улыбкой раздавала пятюни всем желающим, в то время как первой закончилась дистанцию Анастасия Кулешова. Олимпийская чемпионка даже сказала во флеш-интервью, что она не выиграла, но ее упорно отказывались слышать. И лишь когда Кулешова, шокированная вопросом «Довольны ли вы результатом», заметила, что сложно быть недовольной первым местом, паззл у главного спортивного канала страны сложился.

Естественно, такого быть не должно. Обеспечить показ на нормальном уровне для региона, где проходили финалы Кубка мира по биатлону — не такая уж невыполнимая миссия. Тем более, что показывать есть что. А трансляция в таком виде — неуважение по отношению к любителям спорта. Ведущие пытались своими знаниями и красноречием спасти картинку, но, если ты хочешь посмотреть гонку, а тебя несколько часов кормят бесконечными интервью, то следующий раз 100 раз подумаешь, стоит ли включать ТВ или же это бессмысленная потеря времени и достаточно изучить итоговые протоколы.