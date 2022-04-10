Большунов завершил сезон победой в ультрамарафоне. Семиков навязал ему мощную конкуренцию

Представитель группы Олега Перевозчикова лидировал почти всю дистанцию.

Чемпионат России

Мужчины, 70 км, классический стиль

1. Александр Большунов — 3:09.34,0

2. Илья Семиков — 6,2

3. Андрей Ларьков — 1.32,7

4. Алексей Виценко — 3.57,3

5. Максим Зубцов — 3.57,5

6. Ильназ Закиров — 3.58,3

Лыжный ультрамарафон — визитная карточка Мончегорска. Небольшой город в Мурманской области с 2008 года проводит гонку чемпионата России на 70 км, которая собирает многих элитных лыжников. В разные годы ее выигрывали Максим Вылегжанин (всего четыре победы), Константин Главатских, Илья Семиков... В прошлом году первенствовал Андрей Ларьков (вторая победа), вторым стал Константин Главатских (выигрывал в 2014 году), третьим — Алексей Шемякин (побеждал на этом ультрамарафоне в 2019 году). Эта троица призеров приехала в Мончегорск и в этом году. Но фаворитом был, конечно же, Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион заранее прибыл на трассу, чтобы лучше акклиматизироваться и вместе с Денисом Спицовым провести мастер-класс для местных детей.

В одном темпе

Главная особенность ультрамарафона в том, что если лидеры обгоняют спортсмена на круг, то гонка для такого лыжника закончена. Так в прошлом году из 69 участников не финишировали 10 человек. В этот раз на старт вышли 70 спортсменов, но всю дистанцию удалось пройти только 54 участникам. Это и понятно. Теплая погода (плюс 4 градуса) сделала трассу максимально мягкой, а как мы знаем, для многих даже наших топовых лыжников такое покрытие крайне неудобно. Поэтому можно было ждать сюрпризов.

Увы, но нормально посмотреть ультрамарафон у болельщиков не получилось. Российские ТВ-каналы обошли это событие своим вниманием, а за гонкой в прямом эфире можно было наблюдать только по стриму «ВКонтакте». Одна камера в основном показывала ведущую, которая в общих чертах рассказывала о лидирующей группе и брала интервью у почетных гостей. В этом плане к импортозамещению мы, увы, пока не готовы.

Поэтому мощную дуэль Александра Большунова и Ильи Семикова можно было отслеживать только в live-протоколе ФЛГР. Представитель группы Олега Перевозчикова по праву считается одним из сильнейших лыжников в классическом стиле. В прошлом году Семиков становился чемпионом России на 50 км марафоне, но в этом году только замкнул топ-20. Хотя долгое время представитель Республики Коми шел в лидирующей группе.

В этот раз Семиков проанализировал ошибки недельной давности, возглавил гонку на отметке 36,9 км и долгое время сохранял лидерство. Большунов всегда был рядом, а вот Ларьков постепенно начал отставать. Если на отметке 50 км преимущество Семикова над представителем Татарстана составляло 11 секунд, то на 53,5 км выросло уже до 26 секунд. Большунов держался в темпе лидера, пару раз выходил вперед, но не форсировал события. За 3 км до финиша соперников разделяло меньше секунды. И только в этот момент Сан Саныч решил поработать в полную силу. Тут надо отдать должное Илье, который сохранял интригу до самого финиша. За 900 метров до конца Большунов выигрывал всего 5 секунд, а в итоге привез серебряному призеру 6,2 секунды. После финиша спортсмены моментально получили медали из рук волонтеров и мило обсуждали гонку. Ларьков приехал на финиш только спустя 1,5 минуты.

Александр Большунов. flgr.ru

Провал Спицова

Отметим, что денежные призы были предусмотрены для топ-10. Поэтому после тройки лидеров шла ожесточенная борьба. В итоге занявших четвертое-шестое места Алексея Виценко, Максима Зубцова и Ильназа Закирова разделили доли секунды. Десятку замкнули Илья Порошкин, Алексей Шемякин, Виктор Семенов и Алексей Николаев. Последний, напомним, финишировал четвертым в 50 км марафоне на недавнем чемпионате России. 39-летний Максим Вылегжанин, завершивший карьеру в 2019 году, занял почетное 14-е место, а вот Денис Спицов провалил гонку, став только 30-м. Юрий Бородавко объяснил это неудачной тактикой. Олимпийский чемпион решил поменять лыжи в самый неподходящий момент. Большунов же в очередной раз доказал, что обыграть его на любых дистанциях, кроме спринта, практически невозможно.

— Если бы Большунов проигрывал такие гонки, то это было бы очень странно, — отметил «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Александр — хороший раздражитель, когда он есть и когда его нет. Вспомним Югорский марафон, когда и без Большунова борьба была феноменальной. Но он лидер и глыба. Александр находится в расцвете своих сил, в зените славы. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою международную карьеру. Ему нет равных не только в России, но и в мире. Не могу, сказать, сколько сил у него в запасе. У нас международный сезон под вопросом. Если Большунов не сможет бегать за Кубок мира и не поедет на чемпионат мира, то он будет регрессировать. Это касается не только Александра, но и всех наших спортсменов.