Россияне стали третьими в командном спринте.

Кубок мира. Дрезден (Германия). Командный спринт (С)

Мужчины

1. Норвегия-2 (Томас Хелланд Ларсен, Эвен Нортуг) (Норвегия) — 14.19,34

2. Норвегия-1 (Синнре Скар, Ховард Таугбель) (Норвегия) — отставание 0,42

3. Россия-1 (Александр Большунов, Глеб Ретивых) (Россия) — 0,62

4. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) (Италия) — 0,78

5. Франция-1 (Ришар Жув, Люка Шанава) (Франция) — 1,21

6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) — 3,84

Россия-2 (Денис Филимонов и Федор Назаров) не вышли в финал

Женщины

1. Швеция-1 (Юнна Сундлинг, Майя Дальквист) (Швеция) — 15.45,81

2. США-1 (Джессика Диггинс, Джулия Керн) (США) — отставание 1,11

3. Словения-1 (Ева Уревц, Анамария Лампич) (Словения) — 1,21

4. Финляндия-1 (Ясмин Каара, Ясмин Йенсуу) (Финляндия) — 2,05

5. Россия-1 (Христина Мацокина, Наталья Непряева) (Россия) — 2,97

6. Норвегия-1 (Кристин Скистад, Матильда Мюрвольд) — 4,41

Россия-2 (Анна Грухвина, Анастасия Фалеева) не вышли в финал

Дрезден — безусловный фаворит на звание самого неудачного этапа Кубка мира в этом сезоне. Бессмысленный и беспощадный формат со строго коньковым стилем. Сильно плюсовая температура. Ужасная короткая трасса с наледью. И все это — без зрителей. Просто антиреклама шикарному виду спорта.

Лыжники, которые пропускали немецкие старты, наверняка вздохнули с облегчением, увидев, в каких условиях приходится бегать их коллегам. А приехавшие наверняка сто раз подумают, стоит ли сюда возвращаться в следующем сезоне. Сравнивать картинку лыж и биатлона, который параллельно проходил во Французских Альпах, просто невозможно. В Анси — море снега, красивая трасса и полный стадион зрителей. В лыжах — сплошная тоска.

Большунов снова хорош

Несмотря на серость и слякоть этапа в Дрездене, увидеть наших на подиуме в воскресенье очень хотелось. Тем более что личные спринты у России совсем не получились. Лидер команды Александр Большунов не прошел квалификацию, заняв обидное 31-е место, и по-спортивному принципу первую сборную в команднике должны были составить Глеб Ретивых, добравшийся в субботу до финала, с Александром Терентьевым, остановившимся в полуфинале.

Однако молодой спринтер почувствовал недомогание, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем молодой звездочки в олимпийском сезоне. В итоге наш ударный дуэт составили Большунов и Ретивых. Год назад эта же пара победила в Дрездене и стала второй на чемпионате мира.

На этот раз снова не обошлось без подиума. Правда, бронзового. Но после результатов в личном спринте и это — позитив. Еще больше оптимизма вызвали этапы в исполнении Большунова. Несмотря на недавнее недомогание, Александр стабильно задавал тон на своих участках гонки, не проигрывал топ-спринтерам в частоте и отправил Ретивых на последний этап в качестве лидера. Ждем полноценного возвращения Сан Саныча на «Тур де Ски».

Глеб первое место не удержал, но Эвен Нортуг и Ховард Таугбель по сезону были быстрее, так что назвать это большой неожиданностью нельзя. При этом россиянин отстоял позиции в борьбе за бронзу с чемпионом мира-2017 и серебряным призером личного спринта в Дрездене Федерико Пеллегрино. Тоже дорогого стоит.

Ретивых все еще сохраняет шансы поехать в Пекин. Места туда уже есть у Большунова, Устюгова, Терентьева, Червоткина, Якимушкина и Мальцева. Осталось два билета. Один совершенно точно уйдет дистационщикам — Спицову или Мельниченко. А вот за другой Глеб в случае попадания в тройку в Ленцерхайде вполне может зацепиться.

Непряева супернадежна в командных видах

Оптимизм вызвало состояние Натальи Непряевой в командном спринте. В личнике спортсменка провалила квалификацию, но спустя день в который уже раз доказала: в эстафетах она не подводит, в какой бы форме ни была.

Мало что получилось в воскресенье у Мацокиной. Как объяснила потом сама Христина, у нее просто вырубило надкостницы из-за особенностей этой трассы для шорт-трека. Тем не менее Непряева каждый раз закрывала просветы, которая ловила ее молодая подруга по команде. И вплоть до последнего 12-го этапа сохранялась надежда на подиум. Не получилось.

Очевидно, что на Олимпиаде в этом виде программы вместо Христины побежит Юлия Ступак и у России будут совершенно другие виды на пьедестал. Вообще, судя по тому, как складывается нынешний лыжный год, в Пекине у нашей женской сборной будет два медальных вида: командный спринт и эстафета. В личных дисциплинах с перспективами все сложно.