В Лахти стартует этап Кубка мира. Каким теперь будет конец лыжного сезона?

Герои Пекина выйдут на спринт и разделку в Финляндии.

После Олимпийских игр в Пхенчхане финал лыжного Кубка мира должен был пройти в Тюмени. Увы, из-за последствий допингового скандала FIS отменил соревнования в России. Прошло четыре года. Снова Олимпиада. Снова запланирована концовка сезона в Тюмени. И снова отмена.

Будет ли куда-либо перенесен финал или же сезон закончится 12 марта в Фалуне — пока непонятно. Наверное, FIS ищет сейчас ищет желающих провести закрытие сезона вместо России. А может, и не ищет. Международная федерация лыжных видов известна тем, что не сильно заморачивается и со спокойной душой режет этапы, если возникают какие-либо сложности.

Интрига с китайцем

Прямо сейчас в календаре значатся три этапа: Финляндия, Норвегия и Швеция.

Причем финский стартует уже вот-вот. В субботу — спринты свободным стилем, в воскресенье — разделка. Естественно, классикой. Естественно — потому что в Лахти всегда подстраивают программу в таком режиме. Под свою главную звезду — Ииво Нисканнена. Лучшего классиста мира на данный момент. Хотя Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо постараются дать ему бой.

В спринте все будут пытаться дать бой Клебо. И что реальнее: обыграть его в этом виде программы или же Нисканнена в классической разделке — сказать трудно.

Помимо привычных интриг в спринте будет еще одна. Речь о китайце Ван Цяне. Он блеснул еще в Пекине-22, заняв пятое место в квале и пройдя в полуфинал, но постфактум был дисквалифицирован. Вот и в четверг на шоу-спринте в Хельсинки Цян стал вторым, обставив Глеба Ретивых, Эвена Нортуга и Ховарда Таугбеля. Проиграл китайский лыжник только Клебо. Если в субботу он доберется до финала, это будет очень интересно.

Непряева должна удержать Глобус

Увы, не выступит в Лахти олимпийский чемпион Сергей Устюгов, для которого, к слову, этот стадион особенный — там в 2017 году он жег напалмом, выиграв пять медалей чемпионата мира, включая две золотые. Выступит ли вообще спортсмен еще в этом сезоне — непонятно. Я писал Маркусу Крамеру, но именно этот вопрос он почему-то постоянно игнорировал.

Что же до женской части программы, то самый принципиальный момент для нас — форма Непряевой. Сейчас она лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая находящуюся на второй строчке Эббу Андерссон почти на 200 очков. Если подопечная Юрия Бородавко успешно выступит в Лахти, а финал Кубка мира отменят, Большой хрустальный глобус совершенно точно никуда от нее не денется.

Этап Кубка мира в Лахти (Финляндия)

Суббота, 26 февраля

16.00 Спринт (С)

Воскресенье, 27 февраля

13.00 10 км с раздельным стартом, женщины (К)

15.10 15 км с раздельным стартом, мужчины (К)