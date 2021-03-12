Юрий Бородавко, личный наставник Александра Большунова, рассказывает о финале лыжного сезона.

13 марта в швейцарском Энгадине стартует финал Кубка мира. В субботу — разделка, в воскресенье — гонка преследования на 50 км. Главное блюдо уик-энда — дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Личный тренер россиянина Юрий Бородавко рассказал о состоянии своего ученика в преддверии финальной битвы сезона.

Марафон стал триллером для всей России

— В России и Норвегии до сих пор обсуждают развязку в марафоне. Как у вас атмосфера?

— Страсти уже улеглись. Спортсмены смотрят вперед, думают о предстоящих двух. Сегодня был просмотр трассы, все катались — и Большунов, и Клебо. Все идет по плану.

— В каком физическом состоянии после ЧМ Большунов? Он же отбежал там все гонки.

— Концовка сезона тяжелая для всех. Сейчас уже никто не набирает форму. Побежит тут на пятый день акклиматизации, это достаточно тяжело. И гонка будет очень трудной.

— Хотя для России и Норвегии — очень принципиальной.

— Это будет принципиально, но это всего лишь гонки в Энгадине. Это не чемпионат мира. Разумеется, два таких спортсмена не хотят уступать друг другу никогда. И это привлекает всех к лыжным гонкам.

— Настолько, что рейтинги лыж сейчас зашкаливают. Марафон — самая популярная спортивная трансляция прошлой недели!

— Вся Россия была в ожидании этой гонки. Все желали Александру победы на 50 км, и он был очень близок к ней. В последние дни я получил много видео от друзей — нарезки того, как болельщики наблюдали за гонкой у телевизоров. Там столько эмоций! Крики, визги, ор. В тот момент я понял, что это был триллер не только для лыж, а для всей страны. Жаль, что все сложилось не в нашу пользу. Если был бы счастливый конец — это было бы такое счастье для всех.

— Даже поп-звезды выкладывают посты в поддержку Большунова. Мария Кожевникова, известная как Аллочка из «Универа», например.

— Это очень приятно и говорит о патриотизме наших людей. Ощущается единство нации и единство народа. За Сашу полстраны переживает как за близкого человека. Мне здорово, что к лыжным гонкам сейчас такое внимание и такой интерес. Наши спортсмены своими выступлениями заставили полюбить этот вид спорта. И я очень надеюсь, что теперь еще больше людей будут отдавать детей в лыжные секции. Тогда, может быть, нам удастся достигнуть такого же уровня, как в Норвегии.

Гонки в Энгадине — всего лишь этап Кубка мира

— Решение Клебо отозвать апелляцию удивило?

— Думаю, это не столько желание Йоханнеса, сколько результат консультаций с грамотными специалистами. Когда стало понятно, что шансов выиграть апелляцию нет, поскольку нарушение было очевидно, они отыграли все назад. И это лучше, чем получить отрицательный результат. Наоборот, добавит ему очков. Хотя сам Клебо, как мне кажется, меньше всего думал об этом. Есть специально обученные люди, которые хорошо разбираются во всех тонкостях.

— Большунов выложил в соцсетях фото по итогам чемпионата мира с тремя медалями. Серебряную за марафон не надел. У него до сих пор к ней такое отношение, что даже брать в руки не хочет?

— Я с ним на эту тему пока не разговаривал. Понимаю, что любое упоминание приведет к переживаниям, к растрате нервной энергии. Пока отложили эту историю на потом. Хотя я не считаю, что эта медаль менее ценна, чем любая другая. Она очень важна. Александр добился ее в трудной борьбе, при очень высокой конкуренции и в день, когда у него было не самое лучшее самочувствие. Но даже в таком состоянии он навязал всем свою тактику, и если бы не это столкновение, все могло бы получиться. Не буду сейчас утверждать, что он однозначно обыграл бы Клебо, — Йоханнес очень силен. Но и говорить о стопроцентной победе норвежца мы тоже не можем. Никто не знает, чем бы там все закончилось.

— Для Большунова даже второе место — не повод для радости. В связи с этим и через призму марафона на ЧМ насколько для него важно закончить этот сезон на победной ноте?

— Важно. Очень важно. Тем более после такого подтекста. Но сделать это сейчас будет неимоверно трудно. Дело не только в физической усталости. Мало кто задумывается, какой эмоциональный выплеск был у Александра в Оберстдорфе. Это же сильнейший стресс. Затрачено огромное количество внутренних сил. Нужно время на восстановление, а прошла всего неделя. Уверен, что, как бы ни закончились две предстоящие гонки, никто не посмеет ни в чем его упрекнуть. При любых раскладах не стоит придавать этим стартам большого значения. Это всего лишь этап Кубка мира. По-настоящему важен и показателен будет совсем другой старт — Олимпийские игры.

Финал Кубка мира в Энгадине (Швейцария)

13 марта, суббота

13.40 Мужчины. Масс-старт, 15 км (к)

17.30 Женщины. Масс-старт, 10 км (с)

14 марта, воскресенье

10.15 Женщины. Гонка преследования, 30 км (с)

12.35 Мужчины. Гонка преследования, 50 км (с)

Состав сборной России

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая.

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Ларьков.