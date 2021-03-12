Иверсен готов закатить золотую вечеринку. А Большунов и Клебо сразятся в марафоне еще раз

Развязка финала Кубка мира будет огненной. Лидерам сборной России и Норвегии есть что доказывать.

Часто бывает, что после главного старта года спортсмены докатывают сезон на автомате. Несколько раз бывал на финале биатлонного Кубка мира, который проходит после ЧМ, так там атмосфера полукурортная. Никакого напряжения и близко нет, все на расслабоне, готовы давать интервью на любые темы, многие ходят на вечеринки, на которых мало в чем себе отказывают.

Еще две недели назад казалось, что проходным будет и нынешний финал лыжного Кубка мира. Все соберутся в красивом швейцарском Энгадине, где свои «Большие хрустальные глобусы» получат Александр Большунов и Джессика Диггинс. Никаких интриг. Это напоминало показательные выступления в фигурном катании.

Но после мужского марафона в Оберстдорфе изменилось все. Баттл двух лучших лыжников современности Клебо и Большунова начался утром в воскресенье, а закончился только в среду ближе к ночи, когда норвежец объявил о снятии апелляции. Поступок красивый, но в конечном итоге и Александр и Йоханнес остались проигравшими в этой истории. И оба хотят как можно скорее ее скрасить.

Большунов vs Клебо

И ждать бы нам полгода их новой битвы, если бы не этот финал Кубка мира. Причем в Швейцарии они не просто сразятся друг с другом, а пробегут именно марафон. В субботу — масс-старт классикой на 15 км, а в воскресенье — гонка преследования на 50 км. Для каждого из спортсменов такая связка — очередная возможность показать, кто хозяин в дистанционных гонках.

Для Большунова отвоевать его территорию — дело принципа. Еще недавно казалось, что он лучший дистанционщик мира за явным преимуществом. В общем-то, так и есть. И завершить этот сложный, но золотой сезон (с победами на «Тур де Ски», в общем зачете Кубка мира и в скиатлоне на ЧМ) очередным первым местом было бы не только красиво, но и важно в плане психологии. Александр не просто негодовал из-за такой развязки марафона, он до сих пор отказывается брать в руки серебряную медаль за 50 км. И для нашей суперзвезды очень важно перекрыть те негативные эмоции позитивом. Расставить все по своим местам.

У Клебо своя мотивация. До недавних пор его считали спринтером, способным выстреливать в лучшем случае в разделках на 15 км. Об этом же говорила статистика. На марафонах он выше 15 места не поднимался, а порой проигрывал лидерам по 5-6 минут. Разумеется, это его не устраивало и два сезона подряд он говорил, что усиленно работает над дистанционными гонками. Вот только в результаты это не воплощалось вплоть до оберстдорфского марафона. Который, возможно, станет поворотным в карьере Йоханнеса.

У него по-прежнему нет медалей в самой тяжелой дистанции, но уверенность, которую он получил такой гонкой, у норвежца теперь не отнять. Как и Большунов, Клебо жаждет поставить яркую точку в конце сезона. Мог бы спокойно сослаться на коронавирус — и отправиться домой. Ан нет же. Едет на Кубок мира. Где не будет спринта. Где дистанции главного соперника. Значит, уверен в себе.

Иверсен

А вот чемпион мира Эмиля Иверсена в Швейцарии не будет. Он уже дома. И понять его можно. Шансов победить, когда ожидается сумасшедшая битва между Большуновым и Клебо, практически никаких. Так зачем портить себе настроение? Лучше закатить вечеринку, включить фоном марафон в Энгадине и рассказывать гостям.

— Видите этих двух сумасшедших, которые готовы загрызть друг друга на дистанции и никого больше не замечают? Бежали мы с ними недельку назад 50 км...

— И как? — восхищенно спросят гости.

— Да вот, — кивнет Иверсен на свою золотую медаль.

Возможно, это главная победа в его жизни. И он вправе наслаждаться ею по полной программе.

А вот у Большунова и Клебо впереди многолетняя дуэль. Для них не имеет значения, сколько всего они выиграли раньше. Для двух спортсменов, чье противостояние будут вспоминать десятки лет, есть только здесь и сейчас. И гоночный уик-энд в Энгадине — шикарный подарок для всех нас. Два гонщика, рожденных побеждать, выйдут с особым настроем на закрытие сезона — и это точно будет эпично.

Финал Кубка мира в Энгадине (Швейцария)

13 марта, суббота

13.40 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

17.30 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

14 марта, воскресенье

10.15 Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

12.35 Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)

Состав сборной России

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая.

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Ларьков.