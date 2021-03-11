«Самое кошмарное поражение Клебо стало его главной победой». Норвежские СМИ в восторге от поступка Йоханнеса

Единственная претензия к звездному лыжнику — почему он так долго тянул с решением не оспаривать свою апелляцию.

СМИ в Норвегии бурно приветствовали решение Йоханнеса Клебо отказаться от выяснения отношений с Александром Большуновым в судах и сконцентрироваться на битве с россиянином на лыжне. Перспективы бесконечных юридических разборок и неясного статуса чемпиона и призеров марафона на чемпионате мира вообще мало кого вдохновляли. А у судей не было шанса удовлетворить сразу все стороны конфликта. Поэтому благородный поступок олимпийского чемпиона все восприняли с огромным облегчением. Ну, за исключением тех, кто, подобно тренеру сборной России Маркусу Крамеру, считает, что норвежцы отозвали свою апелляцию, потому что поняли: у них нет ни малейшего шанса на победу.

Еще до публикации заявления Клебо и Норвежской лыжной ассоциации на портале Nettavisen появилась колонка, предлагающая отказаться от судов на том основании, что «сильный должен быть добрым». Правда, норвежский журналист писал о чувстве сострадания к российским спортсменам, которые сейчас подвергаются жестоким гонениям из-за антидопинговых санкций. Но сути дела это не меняет. Йоханнес в итоге действительно повел себя как сильный и добрый человек, избавивший всех от бессмысленного ковыряния в правилах FIS и решивший на деле доказать неслучайность своей победы в оберстдорфском марафоне. Другой вопрос — получится у Клебо или нет. Но он, видимо, уверен в своих силах, и это вызывает уважение абсолютно у всех.

Суд — это лотерея

Сайт телеканала NRK рассказывает о том, чем занимался Йоханнес после финиша марафона. На фоне новостей о своей дисквалификации Клебо исчез из поля зрения СМИ и вернулся в информационное пространство только с решением об отзыве апелляции. Сразу после завершения гонки представители сборной Норвегии заверили лыжника, что его победе ничто не угрожает, однако после этого олимпийскому чемпиону пришлось идти на заседание жюри и выслушивать шокирующий приговор. После этого Клебо сразу отправился в раздевалку, и замолчал на три дня.

— Я ни разу не смотрел запись своего столкновения с Большуновым после заседания жюри, на котором меня дисквалифицировали, — признался Клебо в интервью NRK. — Я не сразу смог рационально мыслить. Но вскоре я понял, что хочу и дальше бегать «полтинник», и смотреть вперед. Я не собираюсь тратить столько сил на то, что происходит вне спорта. Я запомню то чувство счастья, которое наполнило меня, когда я пересек финишную черту в марафоне и постараюсь забыть о других чувствах того дня. И я сделаю все возможное, чтобы вернуться с новыми победами.

Клебо отрицает, что на него давили другие люди, требуя отозвать апелляцию. Некоторые норвежские комментаторы с самого начала говорили, что судебные разборки — это пустая трата денег и времени. Особенно учитывая перспективу отобрать золото не у иностранного соперника, а у Эмиля Иверсена — старшего товарища Йоханнеса по сборной Норвегии. «Я был зол и разочарован, понимая, что суд — это лотерея, — вспоминает о своих эмоциях Клебо. — Но благодаря своим друзьям и тренерам я принял сложное, но верное решение».

«Мое отношение к Большунову не изменится. Мы еще много лет будем выступать в гонках вместе, он хороший лыжник, и я надеюсь, что смогу его побеждать. Надеюсь, что мы больше не будем попадать в такие ситуации, как на марафоне», — цитирует NRK Клебо.

Клебо поучил золотую медаль в PR

— В любом случае, это было бы пресное золото, — уверен эксперт NRK Торгейр Бьерн. — Самое главное, что Йоханнес должен был доказать себе, что он лыжник, способный побеждать и в гонках на 50 км, а это произошло в воскресенье в любом случае. Мне кажется, репутация Клебо только улучшилась после отказа от апелляции, у которой было мало шансов на успех.

По мнению спортивного комментатора NRK Яна Петтера Салтведта, Йоханнес выбрал самое элегантное решение по поводу того, как завершить спор с Большуновым о поломанной палке — не в кабинетах FIS, а в гонке преследования в финале Кубка мира.

— Клебо потерял одну из самых престижных наград в лыжных гонках, но приобрел нечто большее. — пишет издание VG. — Он сделал самый мудрый выбор в своей карьере. Этот тяжелый опыт поможет Йоханнесу добиться еще большего уважения среди норвежцев. Теперь он не просто фантастический лыжник, он еще и цельная личность. То величие, которое сейчас продемонстрировал Йоханнес, — это последний шаг от репутации звезды лыж к его признанию в качестве нестоящего короля спорта. Самое кошмарное поражение Клебо стало его главной победой. Именно такие спортивные герои нужны Норвегии. Вероятно, у него в будущем будет еще много спортивный успехов, но свою самую главную победу он уже одержал.

Менеджер лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг заявил Dagbladet, что он по-прежнему считает, что Клебо не совершил никаких нарушений на дистанции марафона. «Мы всегда знали, что есть аргументы как за, так и против того, чтобы Норвегия обжаловала дисквалификацию Йоханнеса после гонки, — говорит Бьервиг. — Но Йоханнес принял свое решение. Возможно, ему следовало это сделать до того момента, как мы отправили апелляцию. Но в любом случае, мы уважаем его выбор. Сейчас мы закрываем это сложное дело и смотрим в будущее».

— Несмотря на то, что Клебо остался без марафонского золота ЧМ-2021, он, безусловно, должен поучить золотую медаль в PR, — отметил эксперт норвежского канала TV 2 Петтер Соленг Скинстад. — Йоханнес принял жесткое и взрослое решение, переступив через свои амбиции и убеждение в собственной правоте. Он окончательно и бесповоротно показал всем, что хочет побеждать исключительно на лыжне, а не отдавать судьбу своих титулов в руки других людей.