«Если есть вражда, пусть ее на трассе решают». Крюков — о конфликте Большунова и Устюгова

Олимпийский чемпион считает, что лыжникам не стоит выносить разборки на публику.

Финал мужского спринта классикой на этапе Кубка России в Красногорске — самое обсуждаемое спортивное событие выходных. Главные лыжники страны Александр Большунов и Сергей Устюгов не поделили трассу. Эпизод, который вызвал споры, на ТВ-картинке выглядит не так однозначно. На одном из отрезков Большунов вклинился между Александром Терентьевым и Устюговым, кажется, подрезав последнего. Сергей после финиша не подал руку сопернику и не пошел на церемонию награждения, заявив журналистам, что Александр обходится с ним подобным образом второй спринт подряд. Большунов, опять же через СМИ, посоветовал Устюгову бегать с камерой.

«СЭ» попросил дать оценку конфликту одного из сильнейших спринтеров XXI века Никиту Крюкова.

Главный вопрос — к судейской бригаде

— Конечно, плохо виден эпизод. Но есть ли у Сергея причины обижаться?

— Не могу прокомментировать. Вы сами сказали, что было плохо видно эпизод. Вживую там не находился и не увидел. Здесь уже у страха глаза велики. Кто-то скажет, что прыгнул на лыжи, кто-то скажет, что даже не зацепил. Поэтому не могу уверенно сказать.

— Есть мнение, что Большунов боролся не за победу в спринте, а чтобы быть выше Устюгова. Насколько это имеет место?

— Это уже вопросы к тренеру. Пусть он делает разбор полетов, какие игры ведутся, кому нужна победа. В спорте всегда хочется фейр-плей. Если это было. А если это просто слова, то их всегда можно оспорить.

— Насколько часто случается подобное в спринтах?

— Всегда. Спринт — это контактная борьба, поэтому всегда можно чего-то ждать, быть начеку постоянно и очень аккуратным. По итогу таких эпизодов решение должна принимать бригада судей, которые стоят на трассе. Если прыжок на лыжи был, то вопрос к судьям, где они были, видели ли они это, зафиксировали ли. Тут открытый вопрос к судейской бригаде. Если здесь спортсмены действуют в пределах правил, то это одно дело, если это переходит границу, то судьи должны принять какое-то решение.

— У вас таких примеров много было в карьере?

— Конечно, были. Получал много желтых карточек, но, на мой взгляд, необоснованных. Затем я даже разъяснял судьям, что не хотел так делать, не было мотива так поступать. Но они говорили: «Легкий контакт был. «Желток». До свидания». В той ситуации, которая произошла, вмешивалась и погода. Бежали, что чуть ли не 30 сантиметров каша была, в которой утопали лыжи. Поэтому хочешь или не хочешь, будешь смещаться, чтобы просто не утонуть. Если говорить про спринт в Красногорске, то я сам не присутствовал на гонке, но вижу, что стабильная подмороженная погода. Думаю, что трасса была готова хорошо, жесткая.

Пусть армия болельщиков ждет и радуется

— Когда была история про «мешков», все перевели в шутку. Сейчас можем сказать, что это уже конфликт между Устюговым и Большуновым?

— Если он есть, то такое вообще нельзя выносить в прессу. Нужно между собой обсуждать, если существует легкая вражда между друг другом. Пусть они ее на трассе решают. Опять же, чтобы это было в пределах правил. Спортсмен может себя защитить только одним способом — своим результатом. Все остальное — это отговорки.

— Это им во вред идет?

— Нет. Каждый пиарит себя по-разному.

— Лыжи нуждаются в скандалах, чтобы о них стали больше говорить?

— Я не назову это скандалом. Хорошо, что о лыжах говорят и ждут какого-то противостояния Устюгов — Большунов. Наоборот, надо радоваться этому. А там уже кто победит — Устюгов или Большунов, — пусть армия болельщиков ждет и радуется успехам своего кумира. Спортсменам просто надо дальше готовиться, выходить на старт и защищать свою честь. Опять же, чтобы все было в пределах правил и не возникало таких обид.

— Сейчас Устюгов раздумывает, выходить ли ему на старт конькового спринта в Красногорске. Стоит?

— Когда я бегал, был такой спортсмен — Петер Нортуг, который каждый старт говорил, что он, наверное, не выйдет и уедет домой. А потом выходил и побеждал. Если Серега так думает, то желаю ему, чтобы в последний момент он принял нужное решение и последовал зову сердца или установке его тренера.