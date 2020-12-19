Большунов остался без подиума. Его вытеснил из тройки британец

Первый день спринтерского этапа в Дрездене принес сборной России лишь одну бронзовую медаль

Этап Кубка мира. Индивидуальный спринт (С). Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96

2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53

3. Глеб Ретивых (Россия) — 0,91

4. Александр Большунов (Россия) — 1,19

Женщины

1. Надин Фэндрих (Швейцария) — 2.38,52

2. Софи Колдуэл (США) — отставание 0,32

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,35

4. Джессика Диггинс (США) — 2,60

Россиянин Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. К сожалению, эта награда оказалась для россиян единственной в первый день соревнований. Нашим девушкам катастрофически не повезло на трассе, а лидера мужской сборной России Александра Большунова в финале на последнем отрезке дистанции вытеснил из первой тройки длинноногий британец Эндрю Янг. Победу второй этап подряд праздновал Федерико Пеллегрино, а у женщин реванш за неудачу в Давосе взяла швейцарка Надин Фэндрих.

Жертвы разбитой трассы

В прошлом году на этап в Дрезден не приехали многие звезды, отдавшие много сил на «Тур де Ски» — многодневка завершилась буквально накануне спринтерских гонок в Германии. А в этом году соревнования пострадали из-за коронавирусного бойкота боязливых скандинавов. Кроме того, в заявке не оказалось нового лидера женского Кубка мира американки Рози Бреннан. Все это, конечно, пагубно отразилось на уровне конкуренции, хотя борьба все равно была очень острой. Нашим лыжникам и лыжницам не удалось одержать победу, несмотря на все их старания.

Главная особенность этапа в Дрездене — он проводится на городской трассе с практически плоским рельефом. К тому же в этом году лыжникам пришлось выступать при температуре плюс семь градусов, и снег по ходу проведения заездов здорово подтаял и оказался основательно разбит. Это поставило во главу не сколько скорость, сколько технику прохождения поворотов и тактическую борьбу. К сожалению, в этой самой борьбе жертвами пали лидеры нашей женской сборной.

Сначала Юлия Ступак не смогла накатить на финиш в четвертьфинале и не пробилась во второй раунд. Потом Татьяна Сорина столкнулась на трассе с итальянкой Алисой Кальчини и тоже осталась без путевки в полуфинал. В итоге в полуфинальной обойме нашу страну представляла одна Наталья Непряева, но и она не сумела стать финалисткой. В своем забеге лидер женской сборной России, видимо, рассчитывала на финишный спурт, но проиграла буквально несколько сантиметров американке Софи Колдуэл. А поскольку второй полуфинальный забег оказался намного быстрее первого, то шансов отобраться в топ-6 по времени у Натальи не было.

Большунов прервал медальную серию

В итоге женский финал случился без России. В нем тоже была своя драма: одна из фавориток словенка Анамария Лампич на первом круге сломала палку и довольно долго ждала от тренеров новой. Лампич в итоге сумела догнать лидеров, но вырваться вперед на финише она уже не успела. В итоге первую большую победу в карьере праздновала швейцарка Надин Фэндрих — та самая, которую в Давосе на финише лишила бронзы Наталья Непряева.

Что касается мужчин, то Большунов и Ретивых очень уверенно шли по турнирной сетке. В полуфинале их преимущество перед соперниками не оставляло никаких сомнений. Но Пеллегрино чувствовал себя не менее уверенно, и было понятно, что он собирается играть роль первой скрипки и в финале. Так и получилось: итальянец лидировал весь медальный забег, и основная драма разворачивалась у него за спиной. Ретивых и Большунов заходили на финишный отрезок плотным строем — на втором и третьих местах, но в этот момент из-за них вдруг выскочил британец Эндрю Янг, и времени на контратаку у наших парней не хватило.

В итоге Пеллегрино снова доказал, что в отсутствии Клебо равных в спринте в мире ему нет. А Большунов подтвердил опасения: коньковый спринт на нерельефной дистанции — это не самая сильная дисциплина Сан Саныча. После трех подряд медальных гонок Кубка мира Александр на сей раз остался без наград. Впрочем, Большунов сохраняет серьезное преимущество над конкурентами в общем зачете Кубка мира и завтра имеет хороший шанс вернуться на подиум в командном спринте. У мужчин главными соперниками россиян в воскресном коньковом забеге будут итальянцы, французы и британцы. У женщин на золото, помимо наших девушек, претендуют американки, швейцарки и словенки.