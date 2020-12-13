В женских лыжах сумасшествие. Кубок мира возглавила 32-летняя американка-ноунейм

Она выиграла сначала спринт, а теперь — «разделку». Зато Татьяна Сорина уже выше Йохауг в тотале.

Этап Кубка мира в Давосе (Швейцария)

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (СС)

1. Рози Бреннан (США) — 24.49,8

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 34,0

3. Хэйли Свирбул (США) — 40,5

4. Наталья Непряева (Россия) — 44,8

5. Тереза Штадлопер (Австрия) — 46,8

6. Татьяна Сорина (Россия) — 51,5...

13. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.13,7...

15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.21,3.

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.24,0.

Впервые за долгие годы в женской «разделке» была настоящая интрига. Раньше каждый понимал: если бежит Тереза Йохауг — это похороны для всех. В Давосе ни мегатитулованной норвежки, ни ее подруг по команде, ни даже шведок во главе с Эббой Андерсон сейчас, как известно, нет. И это перевернуло все расклады с ног на голову. Когда еще можно было бы увидеть в топе на промежуточных отсечках француженку Дельфин Клодель или Патрицию Эйдуку из Латвии?

Привет с Аляски

Мы ждали всплеска россиянок, и наша команда выступила очень крепко — второе, четвертое и шестое места. Однако главной сенсацией внезапно стала американская сборная. Сразу три девушки из США в топ-7. И если про уровень Джессики Диггинс мы знаем давно, то Хэйли Свирбул на пьедестале и Рози Бреннан, в стиле Йохауг привезшая всем больше полуминуты, — это что-то новенькое.

Свирбул — 22 года. Она с Аляски. В Кубке мира дебютировала в прошлом году и в дистанционных гонках за это время лишь раз попадала в тридцатку. Как раз в Давосе, год назад. Сегодня от нее вряд ли кто-то чего-то ожидал. А она в борьбе за бронзу опередила саму Непряеву. Шок?

Еще более удивительна история другой американки — Рози Бреннан. Ей уже 32 года, и всю прошлую карьеру она абсолютно ничего не показывала. По большому счету — ноунейм. Ни единого подиума в личных гонках. В 2018 она завершила сезон на 55-м месте в общем зачете, следующий — на 38-м, а прошлый — на 17-м. И тут вдруг мегапрорыв. Пятое место по итогам мини-тура в Руке и какая-то сумасшедшая прыть в Давосе — вчера она уверенно выкосила спринт, а сегодня не оставила ни единого шанса в «разделке».

Уже к отсечке 2,2 км американка везла лучшим 9,2 секунды, а на финише разница с серебряным призером составила невероятные 34 секунды. Даже Йохауг далеко не всегда так доминировала. А с учетом того, что в спринте Тереза квалификацию проходит не всегда, то прямо сейчас Бреннан выглядит даже круче ее. Вишенка на торте этой сумасшедшей истории в том, что теперь именно Рози будет бегать в желтой майке, она — текущий лидер Кубка мира этого сезона.

Вторая строчка Сориной в тотале

Нашла чем удивить и наша команда. Нет, призового места мы ждали. Но вот то, что его займет Юлия Ступак, первоклассная спринтерша, — огромный сюрприз. Подопечная Маркуса Крамера умудрилась опередить и главное открытие первого этапа — Татьяну Сорину, и одну из лучших дистанционщиц мира Наталья Непряеву. Юля с ходу взяла сумасшедший темп — и дотерпела. На всех отметках она вторая, сразу за Бреннан. Если Ступак продолжит бегать «десятки» в том же ключе — это будет просто шикарно для нашей сборной. Прежде на пьедестале в дистанционных гонках она не бывала никогда.

Непряева классно разложилась: после отсечки 2,2 км она 13-я, еще на 7,2 км — восьмая, но последние 2,5 км в исполнении Натальи были просто феноменальны. Лучше даже, чем у победительницы. Жаль, что этого не хватило до подиума.

Сорина сегодня шестая, но и этого оказалось достаточно, чтобы опередить в общем зачете Йохауг. Татьяна сейчас на невероятной второй строчке, выше только Бреннан.