Погиб участник Авачинского марафона. Кто виноват в трагедии?

Накануне на Камчатке прошел традиционный Авачинский марафон, победителями которого стали биатлонистка Ирина Казакевич и Константин Главацких. Один из участников марафона погиб, предположительно после столкновения с деревом.

Авачинский марафон — классическое и очень красивое завершение трудного сезона. Профессионалы приезжают на Камчатку насладиться красотами природы и поправить здоровье. Для многих даже результат в марафоне второстепенен. Например, олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков проиграл победителю больше 40 минут, зато прямо с трассы выходил в эфир Instagram.

Но в этом году марафон омрачила трагедия. Прямо во время гонки погиб 56-летний лыжник-любитель, который прилетел на гонку из Краснодара. Можно ли было этого избежать?

Майдич ломала ребра по вине организаторов

Telrgram-канал Baza распространил видео, на котором видно, как группа лыжников падает на вираже трассы. Один из спортсменов на скорости врезается в дерево и получает удар по голове. Организаторы марафона, правда, позднее опровергли тот факт, что на видео запечатлен момент смерти лыжника. Но все равно потенциальная опасность этих падений не вызывает сомнений.

— У меня вопросы к организаторам, — написал в своем Telegram-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Вот мы видели это видео, когда просто как груша человек падает, ударяется о дерево. Где меры предосторожности? Где контруклоны? Маты на деревьях, в конце концов? Где огороженные участки трассы, чтобы падение смягчить в случае чего? Где все это? Мне хочется понять.

Тут нужна ремарка. В принципе падения и травмы на лыжных трассах случаются нередко. Понятно, что эти трассы проложены по естественному рельефу и не могут быть свободны от деревьев, канав и прочих потенциально опасных мест. Самый известный случай — когда на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере словенка Петра Майдич вылетела с трассы и сломала четыре ребра. Были эпизоды с падениями и на биатлонных этапах Кубка мира. Во всех этих случаях организаторы потом приносили извинения и усиливали меры безопасности для спортсменов.

На Камчатке лыжники бегут по красивейшему ландшафту прямо между сопок. Деревья там повсюду. К тому же стояла довольно теплая погода — плюс 5 градусов. На крутых поворотах, особенно после того, как там прошли десятки лыжников, образовалась снежная каша. Упасть на ней любителю очень легко.

Организаторы Авачинского марафона сделали заявление в Instagram. По предварительному заключению реаниматологов, участник погиб из-за оторвавшегося тромба. То есть такое могло случиться в любой момент независимо от рельефа трассы марафона.

«Для меня трасса была нормальной, но для кого-то, возможно, нет»

— Я узнал о том, что погиб человек, только за пару часов до вашего звонка, — рассказал «СЭ» победитель Авачинского марафона Константин Главацких. — Во время самой гонки ничего такого не видел, подробностей не знаю.

— Трасса была в нормальном состоянии?

— Для меня — в нормальном. Для кого-то, возможно, нет. Тут уже каждый сам для себя решает. Это же зависит от уровня подготовленности. Я, например, бегал на трассах гораздо хуже, есть с чем сравнить. У других людей может быть меньше опыта.

— Вы выиграли у тренера сборной России Сергея Турышева всего одну секунду на 60 км.

— Обычное дело, если марафон проводится с масс-старта. О том, что Сергей сейчас тренер, вообще не думал. Раз вышел на дистанцию — значит, он такой же спортсмен, как и все остальные.

Вообще трагедия на Камчатке — повод не искать виноватых, а сделать правильные выводы. Например, задуматься о правилах прохождения медкомиссии для лыжников-любителей, и не только лыжников — в стране также проводится множество массовых соревнований по бегу, триатлону и велоспорту. Сейчас спортсмены-любители обязаны представлять их организаторам медицинскую справку. Но не секрет, что это чистая формальность. И вообще не гарантия, что на самом деле у человека все в порядке со здоровьем и он готов преодолеть тяжелую дистанцию.

То же самое и с безопасностью трассы. Затраты на то, чтобы обмотать мягкими матами деревья на виражах, были бы минимальны. Но это точно если не спасло бы жизнь, то спасло бы от травм и болезненных падений очень многих людей.