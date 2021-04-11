От золота чемпионата мира до Героя России и биатлониста. Все победы и титулы Большунова в триумфальном сезоне

Подсчитываем все трофеи, которые собрал Александр в триумфальном сезоне, от самых значимых до удивительных.

Сегодня в кольском городе Мончегорске официально завершилась программа чемпионата России по лыжным гонкам. Мужчины пробежали 70-километровый супермарафон, его выиграл Андрей Ларьков с результатом 2 часа 44 минуты 49,2 секунды. Буквально в финишном створе он опередил Константина Главатских (+0,5) и Алексея Шемякина (+0,7). Жаль, но видео этого удивительного финиша по итогам 70 километров гонки пока в Сети нет. Надеемся, обошлось без сломанных палок. В субботу было разыграно последнее золото у женщин — его в 50-километровой гонке в Апатитах взяла Анастасия Рыгалина.

Теперь официально в сезоне ФЛГР осталась одна гонка — «Хибинская весна» в Кировске, которая пройдет в следующие выходные. Среди приглашенных гостей такие люди, как Михаил Девятьяров и Николай Зимятов. Мужчины бегут 15 километров, женщины — 10.

Последняя победа Большунова в сезоне

Также в выходные последнюю победу в сезоне одержал Александр Большунов, почти две минуты он выиграл у специалиста по марафонам, но менее известного Рауля Шакирзянова, третьим стал биатлонист Никита Поршнев. Александр Легков — 7-й, Сергей Устюгов — лишь 27-й. «СЭ» решил изучить все результаты Большунова по итогам сезона и собрать все победы и титулы русского лыжника начиная с ноября 2020 года, включая самые необычные.

Победная поступь, завершившаяся 10 апреля, началась еще 22 ноября, до начала соревнований. Большунов выиграл контрольный спринт в финском Муйнио перед первым этапом Кубка мира. Это не был проходной старт — среди соперников значились Федерико Пеллегрино и Глеб Ретивых.

Ну а далее — по датам. Мы насчитали 16 побед в 32 гонках. Вдумайтесь только — Большунов побеждал в каждой второй гонке, в которой участвовал! Довел он свой процент до 50 благодаря Югорскому марафону. С учетом контрольных стартов результат был бы чуть ниже 50% - 17 из 36, но тем не менее.

17 побед Большунова

Все победы Александра Большунова в сезоне-2020/21.

Наконец, 5 апреля в эфире «Вечернего Урганта» Большунов выиграл у ведущего и его коллеги гонку «Мягкая лыжня».

Море трофеев

Подсчет титулов еще более затруднителен. Фактически единственное, что не смог выиграть Большунов на уровне FIS, — это спринтерский Кубок мира (выиграл Федерико Пеллегрино) и молодежный зачет до 23 лет (что объяснимо, ведь Большунову уже 24). Зато он выиграл:

Кубок мира (1765 очков против 800 у Ивана Якимушкина);

Дистанционный Кубок мира (921 против 509 у Ивана Якимушкина);

Кубок мира по бонусам (207 против 106 у Глеба Ретивых);

Общий зачет по призовым (219 500 швейцарских франков против 76 000 у Йоханнеса Клебо);

Общий зачет «Тур де Ски» (3 минуты 24 секунды преимущества над Морисом Манифика);

На внутрироссийском уровне Большунов также, без вопросов, лучший лыжник страны. Он победитель Российского рейтинга ФЛГР по итогам сезона (2844 очка против 1563 у Андрея Ларькова).

Кроме того, Большунов в этом сезоне стал лучшим среди действующих лыжников по количеству побед в дистанционных гонках Кубка мира. До этого сезона он был на равных с Дарио Колоньей (по 7 побед), теперь их у него 15. По общему числу побед он также обогнал Колонью (27 против 26), но впереди еще Йоханнес Клебо (40). Первым в истории остается Бьорн Дэли (46).

Неофициальные титулы

Различными изданиями Большунов признавался лучшим спортсменом 2020 года. В голосовании журналистов «СЭ» он занял третье место за Даниилом Медведевым и Никитой Кучеровым, зато выиграл в составе сборной России по лыжным гонкам номинацию «Лучшая команда года».

Лучшая команда года 2020 года. Фото «СЭ»

По ходу сезона Большунову предлагали и другие, более экзотические титулы. Так, депутат Госдумы Светлана Журова выступила за присвоение Александру звания Героя России, Юлия Чепалова назвала «железным человеком», норвежские комментаторы (правда, в интерпретации Дмитрия Губерниева) — Александром Великим, Елена Вяльбе сравнивала с Пушкиным, а Виталий Милонов описал его победу на чемпионате мира как «медведи быстрее лосей» (тем самым, видимо, признавшись в хейтерстве Устюгова). Ну а издание «Коммерсантъ» назвало Большунова еще и биатлонистом.

Издание «Коммерсантъ» назвало Александра Большунова биатлонистом.

Росгвардия, к которой приписан Большунов, логично решила использовать успешное имя в своих целях и объявила флешмоб в его честь, и посвящала ему победы своих сотрудников на собственных соревнованиях.

Росгвардия посвящала Большунову победы своих сотрудников на собственных соревнованиях.

Своего рода титулом можно считать поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина, которые тот получил после золота чемпионата мира в скиатлоне и, что самое удивительное, серебра в марафоне. Довольно редкий случай — когда глава российского государства отмечает второе место отечественного спортсмена. В телеграмме Большунов был назван просто «героем», без России.

Ну а главный титул по итогам сезона, наверное, у Александра все же впереди. 24 апреля он сыграет свадьбу и станет мужем лыжницы Анны Жеребятьевой.