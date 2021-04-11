От золота чемпионата мира до Героя России и биатлониста. Все победы и титулы Большунова в триумфальном сезоне
Сегодня в кольском городе Мончегорске официально завершилась программа чемпионата России по лыжным гонкам. Мужчины пробежали 70-километровый супермарафон, его выиграл Андрей Ларьков с результатом 2 часа 44 минуты 49,2 секунды. Буквально в финишном створе он опередил Константина Главатских (+0,5) и Алексея Шемякина (+0,7). Жаль, но видео этого удивительного финиша по итогам 70 километров гонки пока в Сети нет. Надеемся, обошлось без сломанных палок. В субботу было разыграно последнее золото у женщин — его в 50-километровой гонке в Апатитах взяла Анастасия Рыгалина.
Теперь официально в сезоне ФЛГР осталась одна гонка — «Хибинская весна» в Кировске, которая пройдет в следующие выходные. Среди приглашенных гостей такие люди, как Михаил Девятьяров и Николай Зимятов. Мужчины бегут 15 километров, женщины — 10.
Последняя победа Большунова в сезоне
Также в выходные последнюю победу в сезоне одержал Александр Большунов, почти две минуты он выиграл у специалиста по марафонам, но менее известного Рауля Шакирзянова, третьим стал биатлонист Никита Поршнев. Александр Легков — 7-й, Сергей Устюгов — лишь 27-й. «СЭ» решил изучить все результаты Большунова по итогам сезона и собрать все победы и титулы русского лыжника начиная с ноября 2020 года, включая самые необычные.
Победная поступь, завершившаяся 10 апреля, началась еще 22 ноября, до начала соревнований. Большунов выиграл контрольный спринт в финском Муйнио перед первым этапом Кубка мира. Это не был проходной старт — среди соперников значились Федерико Пеллегрино и Глеб Ретивых.
Ну а далее — по датам. Мы насчитали 16 побед в 32 гонках. Вдумайтесь только — Большунов побеждал в каждой второй гонке, в которой участвовал! Довел он свой процент до 50 благодаря Югорскому марафону. С учетом контрольных стартов результат был бы чуть ниже 50% - 17 из 36, но тем не менее.
17 побед Большунова
Наконец, 5 апреля в эфире «Вечернего Урганта» Большунов выиграл у ведущего и его коллеги гонку «Мягкая лыжня».
Море трофеев
Подсчет титулов еще более затруднителен. Фактически единственное, что не смог выиграть Большунов на уровне FIS, — это спринтерский Кубок мира (выиграл Федерико Пеллегрино) и молодежный зачет до 23 лет (что объяснимо, ведь Большунову уже 24). Зато он выиграл:
Кубок мира (1765 очков против 800 у Ивана Якимушкина);
Дистанционный Кубок мира (921 против 509 у Ивана Якимушкина);
Кубок мира по бонусам (207 против 106 у Глеба Ретивых);
Общий зачет по призовым (219 500 швейцарских франков против 76 000 у Йоханнеса Клебо);
Общий зачет «Тур де Ски» (3 минуты 24 секунды преимущества над Морисом Манифика);
На внутрироссийском уровне Большунов также, без вопросов, лучший лыжник страны. Он победитель Российского рейтинга ФЛГР по итогам сезона (2844 очка против 1563 у Андрея Ларькова).
Кроме того, Большунов в этом сезоне стал лучшим среди действующих лыжников по количеству побед в дистанционных гонках Кубка мира. До этого сезона он был на равных с Дарио Колоньей (по 7 побед), теперь их у него 15. По общему числу побед он также обогнал Колонью (27 против 26), но впереди еще Йоханнес Клебо (40). Первым в истории остается Бьорн Дэли (46).
Неофициальные титулы
Различными изданиями Большунов признавался лучшим спортсменом 2020 года. В голосовании журналистов «СЭ» он занял третье место за Даниилом Медведевым и Никитой Кучеровым, зато выиграл в составе сборной России по лыжным гонкам номинацию «Лучшая команда года».
По ходу сезона Большунову предлагали и другие, более экзотические титулы. Так, депутат Госдумы Светлана Журова выступила за присвоение Александру звания Героя России, Юлия Чепалова назвала «железным человеком», норвежские комментаторы (правда, в интерпретации Дмитрия Губерниева) — Александром Великим, Елена Вяльбе сравнивала с Пушкиным, а Виталий Милонов описал его победу на чемпионате мира как «медведи быстрее лосей» (тем самым, видимо, признавшись в хейтерстве Устюгова). Ну а издание «Коммерсантъ» назвало Большунова еще и биатлонистом.
Росгвардия, к которой приписан Большунов, логично решила использовать успешное имя в своих целях и объявила флешмоб в его честь, и посвящала ему победы своих сотрудников на собственных соревнованиях.
Своего рода титулом можно считать поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина, которые тот получил после золота чемпионата мира в скиатлоне и, что самое удивительное, серебра в марафоне. Довольно редкий случай — когда глава российского государства отмечает второе место отечественного спортсмена. В телеграмме Большунов был назван просто «героем», без России.
Ну а главный титул по итогам сезона, наверное, у Александра все же впереди. 24 апреля он сыграет свадьбу и станет мужем лыжницы Анны Жеребятьевой.
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