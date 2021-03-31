Большунов выигрывает третье золото, а его невеста уходит из лыж. На чемпионате России прошел командный спринт

Супербоевой старт в Тюмени — падения, потасовки и победа двух чемпионов мира.

Чемпионат России. Командный спринт (С)

Мужчины

1. Архангельская область (Александр Терентьев/Александр Большунов) — 20.46,52

2. Сахалинская область (Иван Кириллов/Андрей Краснов) — +1,85

3. Тюменская область (Денис Спицов/Иван Якимушкин) — +7,60

Женщины

1. Тюменская область (Екатерина Смирнова/Татьяна Сорина) — 23.41,52

2. Архангельская область (Светлана Заборская/Наталья Непряева) — +2,17

3. Сибирь и Дальневосточный округ (Алена Баранова/Вероника Степанова) — +2,38

Командные спринты проходили через день после разделок, на трибунах в Тюмени народу было заметно больше: флаги Татарстана, триколоры с надписью «Омск», люди из уральских деревень — по «Жемчужине Сибири» можно изучать географию.

Первый же полуфинал у женщин получился сверхнасыщенным. Несколько падений и толчея на старте привели к чехарде в таблице. Архангельская область во главе с Натальей Непряевой проделала путь с последнего места на первое за один этап. Команда Коми с Юлией Ступак балансировала на границе первой пятерки, которая выходила в финал. В итоге обе на последнем этапе рванули и попали в тройку вместе с женой Сергея Устюгова Еленой, представляющей Новосибирскую область.

У мужчин главным фаворитом была Архангельская область, за которую выступали Александры — Большунов и Терентьев, два чемпиона мира — среди взрослых и среди юниоров. Накануне Большунов пропустил разделку — из-за полета в Москву на съемки Comedy Club, что он подтвердил журналистам. Слава богу, большого хейта в Instagram после этого не случилось. Слава проходит быстро, а жить надо сейчас — Большунов соединил две старые латинские поговорки (наверное, непроизвольно) и решил поработать на имидж. Абсолютно правильно сделал. Тем более что на разделку он выходить не должен был изначально.

Сорина снова на коне, а мужчины пинаются

Падения были и в следующих гонках, но все фавориты до финала добрались. Очень вовремя в середине гонки Татьяне Сориной помогла Екатерина Смирнова, которая на третьей передаче эстафеты сохранила отрыв от конкуренток, создав его чуть не на одном спуске. Коми и архангелогородки были уже в пяти секундах. Такой отрыв отыграть у нынешней Сориной было почти нереально. Она заслуженно выиграла третье золото на чемпионате страны и отпраздновала его на тренерской бирже вместе с тренером и мужем Егором Сориным. Непряева обогнала Веронику Степанову в борьбе за серебро.

Егор Сорин после гонки заявил, что чемпионат России уже приближается к уровню Кубка мира, Елена Вяльбе хвалила организацию и напоминала, что чемпионата Норвегии в этом году не будет. Все правда — Тюмень в этом году, возможно, впервые в истории проводит национальное лыжное соревнование мирового статуса.

У мужчин драма случилась в полуфинале — снова не повезло Глебу Ретивых из сборной Тюменской области, он тоже упал. А на финише и вовсе началась потасовка. Антон Быков из Татарстана после финиша по какой-то причине начал кричать на Владислава Афанасьева, представляющего Удмуртию. Затем Быков ударил оппонента ногой. Афанасьев ответил, ударив обидчика палкой. Во время разборки использовалась нецензурная брань. Все могло закончиться побоищем, но спортсмены в итоге успокоились.

Большунов выиграл, Жеребятьева рассказала об уходе

В финале Большунов и Терентьев имели заметное преимущество перед соперниками. Но непростая размокшая трасса внесла свои коррективы. Большунов был недосягаем — показателен момент, когда Александр на спуске как стоячих прошел нескольких конкурентов. Но на этапах Терентьева борьба была — и Сан Санычу пришлось работать, чтобы принести Поморью победу. Кириллов и Краснов из Сахалина проиграли 1,85 секунды, суперсостав хозяев Иван Якимушкин/Денис Спицов — третий.

Но самым крутым моментом дня было то, как Александр вышел к болельщикам после гонки и долго-долго раздавал карточки, приготовленные самим спортсменом вместе с рядом стоявшей невестой Анной Жеребятьевой. Анна, кстати, сказала болельщикам, что карьеру завершила и больше бегать не будет. Но из нее точно получится прекрасный менеджер.

Завтра на чемпионате перерыв на празднование 1 апреля, а возобновится программа 2 апреля эстафетами.