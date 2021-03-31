Лидер женской сборной России против лыжного феминизма.

У подопечной Юрия Бородавко был непростой сезон. Казалось, к «Тур де Ски» после первой личной победы она вернулась в нормальные кондиции, но последовала травма руки. В итоговом зачете Кубка мира она заняла шестое место и третье среди россиянок после Юлии Ступак и Татьяны Сориной. На проходящем сейчас в Тюмени чемпионате России Непряева конкурирует с ними же. Она уже выиграла одно золото, но в сегодняшней эстафете осталась второй. Об итогах сезона, реформах и популярности Александра Большунова его напарница по группе и серебряная призерка чемпионата мира в эстафете рассказала «СЭ».

Наталья Непряева. Фото AFP

За сезон поставлю себе тройку

— Наталья, как оцените командный спринт и весь чемпионат?

— Командный спринт в принципе мы неплохо отработали. Много падений, трасса мягкая, на виражах непросто устоять. Если отталкиваться от своего состояния, то, считаю, прошла гонку хорошо. Сейчас реально тяжело.

— Два больших турнира в конце сезона — чемпионат мира, а через три недели чемпионат России, статус которого повышается. Сказывается?

— Эмоционально, конечно, я уже выжата как лимон. После такого тяжелого сезона, в котором были и травмы, и проблемы с самочувствием, морально все это дается трудно. Сейчас хочется добегать, выжать что осталось.

— Отдыхать планируете?

— Я не лечу никуда. Сейчас буду делать операцию, вынимать все конструкции из руки — где-то в конце апреля. С отдыхом в этот раз не сложилось. (Улыбается.) При отталкиваниях боль еще чувствую, опухоль не спадает. Все равно есть дискомфорт, не такой, как в первых гонках, но есть. Буду убирать все. Потому что не дай бог очередной ушиб — там уже последствия будут намного серьезнее.

— Какую оценку себе бы поставили за сезон?

— Тройку. Ну, с плюсом, может, это максимум.

— Это из-за здоровья?

— Нет, а чего здоровье? Травма меня настигла только во второй половине сезона. Все идет с летней подготовки. Много не сделано из той работы, которая была запланирована, понятно, что и зимой все вылилось в такой результат.

Наталья Непряева. Фото Reuters

Большунова критикуют за пропуски не от большого ума

— Сейчас много говорят про популяризацию лыж. Но разве мужчинам не достается больше?

— Тут очевидно — потому что у них есть Большунов. У женщин такого явного лидера нет, поэтому мужским лыжным гонкам отдается предпочтение. Из-за результата.

— Вы были практически рядом с этим статусом лидера в прошлом сезоне.

— Ключевое слово — «практически». (Смеется.)

— При этом Большунова недавно критиковали за пропуск гонки из-за Comedy Club. Как к этому относиться?

— На таких диванных экспертов лучше не реагировать. Большунов бежит все гонки на чемпионате, человек пропустил одну гонку — на него уже накинулись. Это не от большого ума высказываются. Он своими результатами все доказывает, приходит на тренировки первым и уходит последним. Этим все сказано.

— К вопросу о предпочтениях мужчин и женщин. У шведских лыжниц на неделе было предложение — уравнять дистанции для двух полов.

— Ой, пошли они в... на фиг с этими предложениями! Пусть у себя в Швеции бегают одинаковые дистанции. На чемпионате Швеции сделают, проверят себя. Меня все устраивает в том, какие дистанции мне предлагаются.

— Когда говорят про популярность, в уме появляется фамилия Губерниев. Во время чемпионата прошел очередной его батл с Еленой Вяльбе. Как вам его деятельность?

— Честно, я нечасто читаю их перепалки. Личное мне ничего плохого он не сделал. В мой адрес он никогда не высказывался некорректно. Так что я отношусь к нему положительно. Это его работа, как я могу его за нее винить? За какие-то высказывания, которые, если смотреть со стороны тренерского штаба, не совсем корректные.

— Какие у вас планы на лето?

— Готовиться, возвращать то, что упущено, наверстывать. Все-таки олимпийский сезон впереди.

— А что надо вернуть, где проблема?

— Я не могу выделить, мол, в силовом плане я лучшая, а выносливости не хватает. Все надо подтягивать. В таких случаях все идет в совокупности.

— На этом чемпионате у вас складывается противостояние с Татьяной Сориной, только вы берете золото, а обычно и первые два места за вами. Можно говорить о дуэли?

— А Юлю Ступак-Белорукову вы где забыли? Дуэли нет, но на самом деле классно, когда конкуренция такая. Добавляет больше мотивации, не только мне, но и Тане с Юлей. Интереснее же бегать всем, а не как я до этого бегала, когда девочки в декрете были. Сегодня одна выиграла, завтра другая. Здорово, что они вернулись. Плюс у нас наконец в сборной сильная эстафетная команда. Это круто!