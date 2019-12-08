Женская сборная Норвегии выиграла эстафету в Лиллехаммере, российские команды заняли 6-е и 7-е места

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Российские команды показали шестой и седьмой результат соответственно.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 5 км

1. Норвегия-1 (Майкен Фалла, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг, Хейди Венг) (Норвегия) — 1:02.22,4

2. США-1 (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) (США) — отставание 48,9

3. Швеция (Эмма Рибом, Элина Реннлунд, Шарлотта Калла, Моа Лундгрен) — 1.19,7

4. Финляндия (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Анна Кюлленен, Криста Пармакоски) — 1.32,5

5. Норвегия-2 (Лотта Венг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага, Тириль Венг) (Норвегия) — 1.46,5

6. Россия-1 (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) (Россия) — 2.25,5

7. Россия-2 (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Диана Головань) (Россия) — 2.26,3