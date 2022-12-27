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Бородавко — о столкновении Большунова с Устюговым: «Не думаю, что у кого-то из спортсменов был умысел»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Два амбициозных спортсмена, никто не хотел уступать. Сложный поворот, заходили вместе, и любое неосторожное движение могло привести к падению. Я не думаю, что у кого-то из спортсменов был умысел. Получилось очень серьезное падение, но все-таки здравый смысл должен возобладать над эмоциями. Спортсмены должны с уважением относиться друг к другу и себе, потому что любое падение — это выбывание из дальнейшей турнирной сетки, и оба остались без финала. Это никому ничего не принесло и лишний раз говорит о том, что должна быть холодная голова и четкий расчет», — сказал Бородавко в эфире РИА «Новости Спорт».

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира.

Падение Сергея Устюгова и&nbsp;Александра Большунова. Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Источник: https://t.me/sportrian/28746
Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юрий Бородавко
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