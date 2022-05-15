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Сегодня, 10:52

Юлия Ступак призналась, что мечтает вживую посмотреть за игрой Александра Овечкина

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что мечтает вживую увидеть игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

В своих социальных сетях спортсменка сделал репост первого гола российского хоккеиста в плей-офф Кубка Стэнли.

«У меня есть огромная мечта! Я просто хочу посмотреть, как он играет. И делать это сидя на первых рядах, чтобы лучше рассмотреть», — написала Ступак.

«Флорида» в первом раунде плей-офф обыграла «Вашингтон» со счетом 4-2 в серии. Команда Овечкина закончила выступление в турнире.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Юлия Ступак (Белорукова)
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