Вяльбе о перспективах возвращения россиян: «В конгрессе FIS этот вопрос не стоит»

Вяльбе заявила, что в конгрессе FIS не стоит вопрос возвращения россиян на международные соревнования

Президент всероссийской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе прокомментировала возможность возвращения россиян в международные соревнования по итогам конгресса Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Сейчас пока, на данный момент вопрос участия россиян на международных соревнованиях нигде не поднимался. Буквально на днях, 6 мая был совет FIS. Эти вопросы не поднимались нигде, так что трудно что-то говорить. В повестке дня самого конгресса этот вопрос не стоит. Нам ничего не говорили», — сказала Вяльбе журналистам на подведении итогов сезона федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

Отметим, что ранее возможность снятия ограничений для россиян на участие в международных соревнованиях появилась в зарубежных СМИ.