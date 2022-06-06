Юлия Ступак опубликовала новое фото с мужем, рассказав о своих изменениях

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новое фото в социальных сетях. Девушка показала снимок с мужем Никитой.

«Зацените мои щеки, наеденные за две недели», — подписала фото спортсменка.

Юлия и Никита Ступак. Соцсети

Ранее стало известно, что Ступак травмировала стопу на сборе в Крыму, из-за чего ей пришлось вернуться в Москву. Лыжница уже приступила к тренировкам.

В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.