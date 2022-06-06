Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:30

Юлия Ступак опубликовала новое фото с мужем, рассказав о своих изменениях

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Юлия и Никита Ступак.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новое фото в социальных сетях. Девушка показала снимок с мужем Никитой.

«Зацените мои щеки, наеденные за две недели», — подписала фото спортсменка.

Юлия и Никита Ступак. Фото Соцсети
Юлия и Никита Ступак.
Соцсети

Ранее стало известно, что Ступак травмировала стопу на сборе в Крыму, из-за чего ей пришлось вернуться в Москву. Лыжница уже приступила к тренировкам.

В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.

Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
1
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Степановой объяснил, почему лыжница тренируется в Австрии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости