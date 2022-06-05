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Сегодня, 17:15

Тренер Степановой объяснил, почему лыжница тренируется в Австрии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова тренируется не вместе с национальной командой, а в Австрии.

«У моей группы в период с 3 по 13 июня нет централизованной подготовки, и спортсмены выбирают место нахождения и тренировок самостоятельно. Вероника недобрала дни на высоте и тренировочных часов, поэтому приняли решение отправить ее в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса, где можно тренироваться самостоятельно без сопровождения. К примеру, Татьяна Сорина выбрала Архыз на межсборье, но катается по автомобильной дороге под моим контролем и сопровождением», — приводит «Чемпионат» слова Сорина.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4716675-trener-stepanovoj-obyasnil-pochemu-lyzhnica-treniruetsya-v-avstrii-a-ne-so-sbornoj-rossii.html
Вероника Степанова
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Вероника Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России
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