Тренер Степановой объяснил, почему лыжница тренируется в Австрии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему Вероника Степанова тренируется не вместе с национальной командой, а в Австрии.

«У моей группы в период с 3 по 13 июня нет централизованной подготовки, и спортсмены выбирают место нахождения и тренировок самостоятельно. Вероника недобрала дни на высоте и тренировочных часов, поэтому приняли решение отправить ее в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса, где можно тренироваться самостоятельно без сопровождения. К примеру, Татьяна Сорина выбрала Архыз на межсборье, но катается по автомобильной дороге под моим контролем и сопровождением», — приводит «Чемпионат» слова Сорина.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.