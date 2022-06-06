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Большунов надеется, что российские лыжники выступят на международных стартах в зимнем сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов надеется, что российские лыжники смогут принять участие в международных соревнованиях в зимнем сезоне-2022/23.

«На данный момент ситуация неоднозначная, непонятная, но я надеюсь, что к зимнему сезону все будет достаточно спокойно и мы сможем продолжить выступать на международных соревнованиях. Когда ты доказываешь свой престиж и уровень на соревнованиях, где участвуют все страны, то это другие эмоции, это то, для чего я тренируюсь», — приводит слова Большунова ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ранее отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации до конца сезона-2021/22. Решения по следующему розыгрышу пока нет.

Источник: https://tass.ru/sport/14833773
Александр Большунов
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