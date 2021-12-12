Йохауг выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе, Степанова — десятая
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка мира Давосе.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс, а третье шведка Фрида Карлссон.
Лучшей из россиянок стала Вероника Степанова— она финишировала 10-й.
Лыжные гонки
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
Финал
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23:40.1
2. Джессика Диггинс (США) — +14.5
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +17.1
4. Рози Бреннан (США) — +24.3
5. Хейди Венг (Норвегия) — +26.6
6. Хайли Суирбул (США) — +27.7
10. Вероника Степанова (Россия) — +39.2
13. Татьяна Сорина (Россия) — +46.8
17. Наталья Непряева (Россия) — +54.5
22. Анастасия Рыгалина (Россия) — +1:07.5
33. Юлия Ступак (Россия) — +1:31.0
35. Лилия Васильева (Россия) — +1:38.1
38. Евгения Крупицкая (Россия) — +1:44.8
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