Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Йохауг выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе, Степанова — десятая

17:00
Теги:

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка мира Давосе.

Второе место заняла американка Джессика Диггинс, а третье шведка Фрида Карлссон.

Лучшей из россиянок стала Вероника Степанова— она финишировала 10-й.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

Финал

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23:40.1

2. Джессика Диггинс (США) — +14.5

3. Фрида Карлссон (Швеция) — +17.1

4. Рози Бреннан (США) — +24.3

5. Хейди Венг (Норвегия) — +26.6

6. Хайли Суирбул (США) — +27.7

10. Вероника Степанова (Россия) — +39.2

13. Татьяна Сорина (Россия) — +46.8

17. Наталья Непряева (Россия) — +54.5

22. Анастасия Рыгалина (Россия) — +1:07.5

33. Юлия Ступак (Россия) — +1:31.0

35. Лилия Васильева (Россия) — +1:38.1

38. Евгения Крупицкая (Россия) — +1:44.8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего
Более 200 сотрудников ракетно-космической отрасли скончались от COVID-19
1
3