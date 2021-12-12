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Устюгов не примет участие в четвертом этапе Кубка мира в Дрездене

17:43
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Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в немецком Дрездене.

«Следующий этап Кубка мира Сергей пропустит. Ждем его на «Тур де Ски», — сказал помощник старшего тренера сборной России Сергей Турышев РИА-Новости Спорт.

На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Устюгов занял второе место в спринтерской гонке и стал третьим в гонке с раздельным стартом на 15 км.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет 18 и 19 декабря, «Тур де Ски» — с 28 декабря по 4 января.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211212/ustyugov-1763345590.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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