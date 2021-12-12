Устюгов не примет участие в четвертом этапе Кубка мира в Дрездене

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира в немецком Дрездене.

«Следующий этап Кубка мира Сергей пропустит. Ждем его на «Тур де Ски», — сказал помощник старшего тренера сборной России Сергей Турышев РИА-Новости Спорт.

На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Устюгов занял второе место в спринтерской гонке и стал третьим в гонке с раздельным стартом на 15 км.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет 18 и 19 декабря, «Тур де Ски» — с 28 декабря по 4 января.