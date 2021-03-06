Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
16:15
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла марафон с общего старта на дистанции 30 км классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Для 32-летней спортсменки это 14-я золотая медаль на чемпионатах мира. По этому показателю она сравнялась с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
Больше золотых медалей выигрывала только норвежка Марит Бьорген, у которой 18 медалей высшего достоинства.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...