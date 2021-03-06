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Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

16:15
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла марафон с общего старта на дистанции 30 км классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Для 32-летней спортсменки это 14-я золотая медаль на чемпионатах мира. По этому показателю она сравнялась с советской и российской лыжницей Еленой Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

Больше золотых медалей выигрывала только норвежка Марит Бьорген, у которой 18 медалей высшего достоинства.

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