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Сегодня, 20:07

Клебо — о словах Бородавко: «Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо посмеялся над заявлением старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, оценившего последние неудачи норвежцев на Кубке мира как намеренную попытку возродить интригу в турнире.

«Мы, наверное, стали роботами, чтобы управлять нами с пульта и решать, когда нам двигаться быстро, а когда медленно. Конечно, я это отрицаю. Мы стараемся выкладываться по максимуму в каждой гонке в пределах своих возможностей.

Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать. Возможно, он говорит это только для того, чтобы попасть в заголовки. Если он действительно имеет в виду что-то подобное, то это его дело», — приводит слова Клебо NRK.

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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