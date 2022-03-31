Тренер Большунова рассказал, в чем лыжник стал слабее за олимпийский сезон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в чем его подопечный Александр Большунов стал сильнее, а в чем — слабее за сезон-2021/22.

«Во-первых, психологически он стал гораздо устойчивее. Во-вторых, он научился еще пристальнее слушать свой организм. Были моменты, когда на контрольных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы правильно находили этому объяснение и шли дальше. Но были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него была практически сорвана летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни взрывные мощные движения на ноги и руки.

Чтобы компенсировать работоспособность, Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объем аэробной и силовой работы. Конечно, это сказалось на его резкости и быстроте. Бесследно ничего не проходит. Переживаний и сомнений было очень много. Буквально за неделю до Кубка мира было непонятно, на что он способен. Но на первом же этапе Саня показал свое умение встать на лыжи и сделать больше того, что мог на конкретный день. Реализация возможностей — это у него в крови, в психологии», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

В сезоне-2021/22 Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира с 878 очками, при этом спортсмен пропустил последние этапы из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. На Олимпиаде в Пекине российский лыжник завоевал 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.