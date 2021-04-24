«Поплаваем?» Лыжница Ступак опубликовала фото в цветном купальнике в бассейне

Российская лыжница Юлия Ступак 24 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Спортсменка на данный момент пребывает в отпуске на море и ежедневно радует подписков новыми кадрами.

«Доброе утро! Поплаваем?», — подписала публикацию лыжница.

Юлия Белорукова — двукратная бронзовая призерка ОИ-2018 по лыжным гонкам в эстафете и спринте.