«Поплаваем?» Лыжница Ступак опубликовала фото в цветном купальнике в бассейне
10:23
Российская лыжница Юлия Ступак 24 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Спортсменка на данный момент пребывает в отпуске на море и ежедневно радует подписков новыми кадрами.
«Доброе утро! Поплаваем?», — подписала публикацию лыжница.
Юлия Белорукова — двукратная бронзовая призерка ОИ-2018 по лыжным гонкам в эстафете и спринте.
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