Вяльбе: «Иностранцы хотят соревноваться с россиянами, но им сказали молчать»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что иностранные спортсмены хотели бы соревноваться с россиянами на международных соревнованиях.

«Дело в том, что спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Спортсмен всегда хочет выступать с самым сильным, тогда есть больший интерес, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордости. Но что делать? Нам просто всем надо быть сильными, пережить это с достоинством», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Также Вяльбе добавила, что вряд ли иностранные спортсмены объединятся ради того, чтобы россиян допустили до участия в турнирах.

Ранее Вяльбе заявляла, что зарубежные спортсмены завидуют российским соревнованиям во время проведения Спартакиады 2024.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.