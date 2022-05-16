Вяльбе о контактах с FIS: «Работаем как раньше, никакого давления не чувствуем»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как изменились отношения с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«У нас на самом деле очень рабочая, конструктивная обстановка. Как раньше общались, так и общаемся, работаем. Сейчас проходили все комитеты, практически во всех комитетах, у нас их шесть как вы знаете. Наши представители везде были.

Никто никому не задает никаких вопросов, не выражает претензий. Мы между собой общаемся хорошо, на том же уровне, что и общались ранее. Поэтому никакого давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций», — сказала Вяльбе.

Следующий конгресс FIS пройдет в конце мая.