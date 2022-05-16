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Сегодня, 14:45

Вяльбе о контактах с FIS: «Работаем как раньше, никакого давления не чувствуем»

Вяльбе рассказала, что в Федерации лыжных гонок России сохранили прежние отношения с FIS
Рустам Имамов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как изменились отношения с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«У нас на самом деле очень рабочая, конструктивная обстановка. Как раньше общались, так и общаемся, работаем. Сейчас проходили все комитеты, практически во всех комитетах, у нас их шесть как вы знаете. Наши представители везде были.
Никто никому не задает никаких вопросов, не выражает претензий. Мы между собой общаемся хорошо, на том же уровне, что и общались ранее. Поэтому никакого давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций», — сказала Вяльбе.

Следующий конгресс FIS пройдет в конце мая.

Елена Вяльбе
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